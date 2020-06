Ze stejných důvodů není a ani nebude možné zjistit, jak virus vznikl. Zda se jednalo o výsledek nedodržování zcela základních hygienických pravidel v nakládání s potravinami, což už samo je v zemi, která se pyšní rychlostními železnicemi, dálnicemi a městy z mrakodrapů, na pováženou. Nebo zda jde o výsledek nebezpečných biologických experimentů, které se snad neúmyslně vymkly kontrole. Či zda šlo o kombinaci obou faktorů. Každopádně virus, jehož existenci Čína tajila dlouhé týdny před světem (také aby sama mohla nakoupit zásoby zdravotnického materiálu), se změnil v nejničivější útok na světovou civilizaci od druhé světové války.

Čínský zabiják do včerejška usmrtil 362 tisíc lidí, z toho jen v USA přes sto tisíc a to za pouhých několik měsíců. To je pro představu dvojnásobek počtu Američanů, kteří zahynuli za dvacet let války ve Vietnamu. Celosvětové škody jdou už teď do desítek bilionů dolarů.

Agrese místo pokory

Pokud svět očekával od původce tak strašné katastrofy pokoru či změnu přístupu, tak se v Číně zase zmýlil. Čína se vysmála všem, které by byť jen napadlo, že by mohla alespoň částečně nahradit škody, které čínský virus a liknavost pekingského režimu způsobily.

Místo zpytování svědomí tu naopak vidíme nebývalou agresivitu. Jako by Peking chtěl využít oslabení mnoha zemí světa koronavirovou pandemií k tomu, aby dosáhl svých expanzivních cílů. Navrhovaný a čínským parlamentem v prvním čtení odsouhlasený zákon o vnitřní bezpečnosti ve své podstatě likviduje demokratickou autonomii Hongkongu. Ta je přitom mezinárodně garantovaná ještě dvacet pět let. Stále agresivněji vystupuje Čína i vůči nezávislému Tchaj-wanu, u něhož Pekingu vadí především tamní úspěšná demokracie. Čína systematicky vojensky okupuje stále větší část moře ve svém okolí a nerespektuje už ani rozsudky Mezinárodního soudu. V posledních dnech se zvýšilo i napětí na hranici s Indií, vůči níž vznáší Čína rozsáhlé územní nároky.

Uvnitř Číny samotné dochází v posledních více než deseti letech k rychlému utužování diktatury do nepřestavitelných rozměrů. A to s využitím nejmodernější techniky ke špiclování, ovládání a trestání projevů odporu či nezávislého chování a myšlení. „Převýchovné“ tábory pro Ujgury či pronásledování čínských křesťanů jsou jen střípky neviditelně se šířící všeobjímající rakoviny „technototality“.

Pozor na přenašeče

Během minulých měsíců i nás čínský virus nejen ekonomicky zdevastoval, ale připravil i o většinu svobod, zlikvidoval náš životní styl, stovky Čechů zabil. Berme to jako výstrahu, jako poplašné zvonění před tím, co může z Číny přijít v podobě viru tamní nelidské totality. Totality, která kdyby se přenesla sem, zdevastuje vše, co je nám svaté a drahé, podobně rychle jako covid-19. Naše svobody, naše životy, křesťanskou víru i civilizaci. Čínský diktátorský režim je už dnes pro demokracii, a dokonce i naši západní civilizaci ne partnerem, ale protivníkem a nejvážnější hrozbou.

Měli bychom si to konečně uvědomit a začít se podle toho politicky i ekonomicky chovat. Omezit závislost na Číně, přestat jí podlézat, nutit ji dodržovat mezinárodní právo, vojensky ji zadržovat a kritizovat i tamní diktaturu. A tady v Česku dostat do izolace, podobně jako v případě koronaviru, Pekingem infikované přenašeče.