Jeden z nich, Rafal Trzaskowski, osmačtyřicetiletý primátor Varšavy za opoziční Občanskou platformu, se stal v pátek kandidátem v přeložených polských prezidentských volbách. Vševládnoucí polské Právo a spravedlnost (PiS) se do poslední chvíle snažilo provést volby už před týdnem, v době vrcholící koronavirové karantény, která nedávala šanci vést regulérní předvolební kampaň.

Úpornost, s níž se o to PiS snažilo, svědčí o nejistotě z jejich výsledku v případě normálních podmínek, a toho, jak moc potřebuje PiS svého muže v prezidentské funkci. V případě porážky totiž nemá strana dost sil na přehlasování prezidentského veta a tím se zhroutí plány Jaroslawa Kaczynského na dokončení ovládnutí státu – od polostátních podniků přes státní média až po soudy. Trzaskowski má šanci vládě poslušného prezidenta Andrzeje Dudu porazit a pomoci návratu plné demokracie do Polska.

Polský souboj je zásadní i o pro Česko. Premiér Andrej Babiš se s vládci ve Varšavě a ještě hůř se vyvíjející Budapešti ostentativně přátelí, byť tvrdí, že orbánismus v Česku nechce. Přinejmenším tím ale ukazuje, že neví, čí je. Pirátský primátor Zdeněk Hřib ukázal, že on to ví. A to má od „penzisty“ Babiše 27 let odstup.