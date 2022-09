Německá veřejnoprávní televize ARD už nikdy nebude vysílat mayovky. Vinnetou nesmí na obrazovku. Ne pro to, že by ty filmy byly prostinké, chabé či zastaralé. Podle redaktorů i vedení televize jsou místy rasistické a xenofobní.

Chtělo by se vzkřiknout: Jaký to důkaz bezduché politické korektnosti a krajního levičáctví! Jak pokřivené chápání historie! Koniáš a Savonarola by jásali nad tou inkviziční horlivostí, která láme hřbet ušlechtile nevinnému čtení a koukání pro děti a dospívající mládež!

Jenže pak se ozve pochybnost: ARD je dobrá televize, která se snaží provozovat vrcholnou novinařinu. Její zaměstnanci i vedení jsou lidé zkušení a ve svém oboru přední v Evropě. Stihl je tedy fantas? Pravděpodobně ne.

Krásná premiérka na tahu

Západ truchlí nad svou násilnou minulostí. Do značné míry právem. Za mnohými jeho skvělými úspěchy stojí vedle důmyslu výboj. Impéria vyrostla na zádech otroků, felláhu, kuliů a vůbec porobeného zemědělného lidu. Jemné mravy gentlemanů a rafinovanost dvorních dam by se nerozvinuly nebýt zboží kradeného v zámoří. V Německu hraje roli ještě jeden faktor: citlivost vůči jakémukoli rasismu. Země s ním udělala za vlády Hitlera strašnou zkušenost a způsobila nekonečné utrpení jiným..

Dobrá, dejme tedy tomu. Jenže v případě náčelníka Apačů a jeho bílého bratra „udělali soudruzi ze SRN chybu“. Karel May je v lecčems poplatný době, v jednom ji ale předběhl. Bez výjimky jsou Indiáni líčeni jako oběti násilných bělochů. I ti „zlí“ jako Komančové byli vždy svedeni nějakým bílým padouchem, který jim prodal ohnivou vodu. Pohádky z divokého západu ukazují, že Indiáni jsou v podstatě dobří, naopak dobyvatele spaluje touha po zisku. Mezi rudými se tedy najde víc čistých duší, než mezi bílými. To je na časy, pro které byla rasistická teorie vládnoucím učením, solidní humanistický výkon.