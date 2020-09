Jednoznačně řekněme: Jakkoli jsou opatření, která nyní zavádí ministr, otravná, jsou správná a nezbytná. Koronavirus je nebezpečný a šíří se v posledních dnech ďábelskou rychlostí. Ti, kteří v něco věří, by se měli modlit, aby nové příkazy a zákazy zabraly.

Je třeba připomenout: Všechno mohlo být veselejší, kdyby premiér Andrej Babiš neudělal patrně největší chybu ve své veleúspěšné kariéře. Ministr Vojtěch nařídil dvacátého srpna podle rady odborníků, aby se roušky nosily všude v uzavřených prostorách. Premiér jeho rozhodnutí zvrátil.

Kdyby Vojtěch trval na svém, podařilo by se s velkou pravděpodobností šíření epidemie zpomalit, jako se to podařilo na jaře. Vrátit zpět se to bohužel nedá. Teď je důležité, aby vláda znovu dělala svou práci a chránila zdraví a životy občanů víc než osobní a politické zájmy svých členů.

V březnu a dubnu, když virus udeřil poprvé, obstál premiér a jeho tým až na dílčí chyby dobře. Země epidemii krotila a patřila k nejlepším v Evropě. Teď je téměř nejhorší.

Důvěra ve vládu se bude obnovovat jen těžko. V posledních týdnech se ohledně koronaviru chovala neprofesionálně. Přesto je nyní důležité roušky nosit a dodržovat veškerou hygienu. Vláda nevláda, firmy mají odpovědnost za svou budoucnost a lidé za své zdraví.