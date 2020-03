Kam se poděl prezident? Chvíli, kdy měl promluvit, už téměř prováhal. A přeci tohle je čas, kdy by jeho slova možná rádi slyšeli i ti, kdo ho nevolili, ba si z něj tropí šašky. Babiš je snad muž činu, ale velký projev od něj nečekejme. Miloš Zeman je brilantní řečník, který vždycky cítil, kudy se ubírá doba. A řekl něco, co jste si pamatovali. Teď lidi potřebují slyšet jeho slova.

Foto: Deník

Snad to není „nejtemnější hodina“, jak o tom mluvil utrápeně italský premiér Conte. Rozhodně je to ale těžká hodina. A prezident musí nastoupit do služby bez ohledu na to, jak se sám cítí. Je možné promluvit krátce, je možné promluvit dlouze. Je možné mluvit stroze, je možné mluvit květnatě.