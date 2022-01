Klaus byl vždycky trochu srab, takže to udělal potají, zákulisně, podobně jako potají hlasoval proti našemu vstupu do Unie. Na konci prosince 2021 to Klausův protievropský následovník Miloš Zeman řekl naplno a předem. Na základě prokazatelně lživých argumentů prezident vyzval, aby se Česká republika vyvázala ze Zelené dohody EU. Té dohody, jejíž praktické naplnění bude přitom hlavním úkolem druhého českého předsednictví v čele EU v druhé polovině příštího roku. Povalit vládu disponující jasnou většinou 108 hlasů se Zemanovi asi během předsednictví nepodaří. Ale ve vánočním projevu Zeman ukázal, že pokud mu bude dáno během našeho předsednictví významnější slovo, je schopen ho zlikvidovat i bez toho.

Třicet let bez Sovětského svazu, který však zase ožívá

Ještě když si Zeman myslel, že Česku bude vládnout dál Andrej Babiš, předjednal si summit EU na Pražském hradě, který měl být vyvrcholením deseti let jeho prezidentství. Premiér Petr Fiala nemusí a v zájmu pudu sebezáchovy vlády i evropské pověsti Česka by ani neměl tuto dohodu držet. Prezident se i podle dosavadních českých ústavních zvyklostí evropské politiky téměř neúčastní a na summity nejezdí. Zeman ve svém vánočním projevu předem varoval, k čemu by vedlo, kdyby se tato zvyklost porušila. Nepíše se mi to jako Pražanovi lehce, ale než ostudný summit EU v Praze v čele se Zemanem, to radši s Fialou v Brně.