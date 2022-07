Po dobytí posledních částí Luhanské oblasti si Rusové lížou rány a místo rychlého postupu kupředu přešlapují na místě. Nedaří se jim ani kolem Slavjansku, největšího Ukrajinci kontrolovaného města Doněcké oblasti.

Plyn bude. Za rok

Teď přišla i rána psychologická. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vydal ukrajinské armádě rozkaz osvobodit Ruskem okupované oblasti na jihu země. To se ruským jednotkám, které už v minulých týdnech musely ustupovat před náporem Ukrajinců kolem Chersonu, poslouchá hodně těžko. Ruští vojáci moc dobře vědí, že jsou na území cizího státu a že jsou tam nikoli jako osvoboditelé, ale jako okupanti.

Ještě hůř musí být té části ukrajinských občanů, kteří v minulých týdnech kolaborovali s ruskými okupačními orgány a teď se především v Chersonu a okolí musí třást, že si pro ně Ukrajinci přijdou.

Nejmodernější západní zbraně vzaly Rusům převahu v dostřelu dělostřelectva a ruské jednotky najednou zažívají to, co ještě do nedávna zažívali jen Ukrajinci. Tedy výbuchy muničních skladů, útoky na kasárny a velitelská stanoviště. Příští týdny ukáží, zda Ukrajina skutečně dokáže převzít iniciativu a vzít si zpět svá území. Ukrajinci osvobozují svoji zem od okupantů. To bude v boji, který je čeká, mocná zbraň.