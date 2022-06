Rozmohl se nám tady takový nešvar. Po každých sněmovních volbách, v nichž vyhrála opozice, se na ministerstvech a ve státních institucích udělal průvan. Často až do vedoucích oddělení skončili všichni, kteří „sloužili“ předchozí garnituře. Bylo to v rozporu s pravidly EU. Proto vláda ČSSD, ANO a lidovců v roce 2014 schválila zákon o státní službě, a to i s podporou ODS a TOP 09.