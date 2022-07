Poslanci jsou ve schizofrenní situaci: Chtějí se zalíbit lidu, měli by si tedy ubrat. Lidu připadají mzdy jeho zástupců nehorázné. Poslanci jsou však taky jen lidi, mají rodiny, a tak přirozeně touží po přídavku. Zvlášť když máslo stojí, co stojí. (Státní zástupci a soudci mají jasno: žádné zmražování, na valorizaci platů máme ústavní právo!)

A ještě ten zatracený covid

Neexistuje žádná příručka, která by radila, kolik mají brát poslanci a ministři. Rozumné je toto: neměli by být chudí, aby nepropadali kouzlu korupce a aby byla ohodnocena jejich odpovědnost. Neměli by být příliš bohatí, není dobré veřejnými prostředky plýtvat.

Naši ústavní činitelé, jak se jim s humornou nadsázkou říká, jsou placeni ve srovnání s evropskými kolegy průměrně. Jistě že za mnohé jsou to vyhozené peníze, ale co si občané zvolili, to si zvolili, tak ať to platí. Zvyšování příjmu podle toho, jak rostou v průměru mzdy, je rozumné. Tak ať to politici dělají a nehádají se.