Budoucnost automobilky Škoda je po představení koncepčního vozu Vision 7S opět o něco zřejmější. Na speciálním večeru totiž mladoboleslavská automobilka ukázala nejen to, jak by mělo vypadat velké rodinné auto připravované pro rok 2026, tak také nové logo.

Vše si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Značka se chce mnohem více než dříve přiklánět k typografickému označování svých produktů. Škoda to vysvětluje tím, že typografické logo je vhodnější z hlediska rozpoznatelnosti a identifikace. To znamená, že klasický okřídlený šíp se dostane trošku do pozadí. Například na připravovaném autě už není zobrazen ani na jednom místě. Jak na přední kapotě, tak na víku zadních dveří, také na discích kol, na volantu a rovněž na takzvaném "C" sloupku už jsou pouze písmena tvořící slovo Škoda.

A to ještě s tím háčkem je to zásadně jinak než dříve. Vlastně to už není háček vznášející se nad písmenem "S", ale je právě do jeho horní části zapracován. Typ použitého písma využívá kombinaci oblých tvarů a hran.

Ještě zajímavější je ale samozřejmě představený vůz který jsem mohl důkladně prozkoumat. Škoda zatím moc technických údajů nezveřejnila. Již dříve se nám podařilo zjistit, že sériový vůz, ve který se koncept Vision 7S přetaví, bude měřit přes pět metrů a stane se tak největším typem v nabídce Škody Auto.

Nyní již také víme, že v útrobách bude mít zabudovánu vysokonapěťovou baterii s kapacitou 89 kWh. To znamená, že technika související s elektromobilní platformou MEB, kterou využije i tento vůz, se oproti současnému stavu, posune. Nyní je možné do současných elektromobilů koncernu s touto platformou instalovat maximálně baterii s kapacitou 77 kWh. Dojezd by díky tomu v režimu WLTP měl přesáhnout hranici šesti set kilometrů. Také se zrychlí dobíjení u stojanů se stejnosměrným proudem. Do baterie půjde čerpat elektřinu výkonem až 200 kW.

Nové chytré nápady

Do sériového vozu se také plně přenesou prvky, které designéři Škody nazvali Modern Solid. Ten charakterizuje například nová nízká maska chladiče, robustní spodní část karosérie i aerodynamické linie střechy. Prolis na kapotě se rozšíří, aby se tam vešla právě písmena nápisu Škoda a naprosto jiná budou světla vpředu i vzadu. V grafice se obrazí jasně zřetelné písmeno T.

Škoda hodlá i v sériových vozech uplatnit několik na tomto konceptu poprvé prezentovaných chytrých řešení. Třeba se jedná o otočnou centrální obrazovku, krystal na palubní desce, který i lidem zvenčí ukáže úroveň nabití při připojení k nabíječce, vyjímatelné batohy integrované do zadní části opěradel sedaček či magnetické plochy pro uchycení telefonů. Také na spodní straně konzole, která se táhne prostředkem celého interiéru lze na magnety uchytit třeba nerezové lahve s pitím nebo lékárničku.

Nejvíce pozornosti si ale zaslouží nápad s uchycením dětské sedačky na konzoli do prostoru mezi předními a zadními sedačkami. Právě zde je totiž nejmladší člen rodiny v největším bezpečí.

Nejvyšší šéf automobilky Klaus Zellmer na slavnostním večeru informoval, že Škoda investuje v příštích pěti letech 5,6 miliardy eur do rozvoje elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace. "Výrazně tak zrychlujeme naši elektrickou ofenzívu. Do rok 2026 uvedeme na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat," sdělil.