Je to zhruba měsíc, co basketbalem poblázněné Ústí juchalo ve stříbrné euforii. Možná nečekané a nakonec možná lehce hořké, protože i Nymburk ve finále Sluneta minimálně dvakrát nepříjemně zaskočila a měla na víc, než na jednu výhru. Jenže po sezóně přišel exodus hráčů i očekávaný konec trenéra a generální manažer Tomáš Hrubý teď má těžký úkol, když staví v podstatě nový tým.

Fantastická atmosféra během třetího finálového zápasu proti Nymburku, historicky prvního finále na ústecké palubovce. Sluneta smetla soupeře 90:66 a snížila stav série na 1:2 na zápasy | Video: Deník/Daniel Brzák

Pryč jsou tři čeští mladíci, velké otazníky visí i nad návraty amerických opor v čele s Ty Nicholsem a Lambem Autreym. "Oba dostali nabídky, naděje umírá poslední," uvedl Hrubý. Odchod výjimečných hráčů z výjimečné party je podle něj daní za úspěch. "Finanční nároky hráčů pak rostou a my na to musíme reagovat. Makáme na tom, abychom postavili konkurenceschopný tým do další sezóny," uvedl mimo jiné.

Začněme tím, co fanoušky zajímá asi nejvíc, což je odchod Jana Šotnara do Pardubic. Gentlemanská dohoda, kterou jste s ním údajně měl, je určitě chvályhodná, ale nedalo se tu pod jeho vedením příští rok tento úspěch ještě posunout?

To máte možná pravdu a byla to první myšlenka, kterou jsem měl, setrvání ale nebylo jen o penězích. Honza měl i své důvody, které mi vysvětlil, ale do novin je říkat nebudu. V době, kdy toto rozhodnutí přišlo, což bylo někdy kolem začátku nadstavby, ale nikdo ani z pěti procent netušil, jak nakonec sezóna skončí. Odchod Honzy je pro nás samozřejmě obrovská ztráta, ale ačkoliv to slyším horem dolem, už bych to neřešil. Abych tedy odpověděl na původní dotaz, tendence udržet ho byly, ale zavíráme jednu kapitolu a jdeme dál s novým koučem.

Strůjce ústeckého stříbra odchází do Pardubic. Důvodů bylo víc, prozradil Šotnar

Můžete alespoň přiblížit, o kolik byla pardubická nabídka lepší a proč jí Sluneta nemohla konkurovat?

Já se netajím tím, že rád dávám prostor mladým českým trenérům. Před pár lety jsme se do jednoho takového trefili, časem Slunetu přerostl a chce se posunout dál. To je zkrátka normální sportovní život. Podívejte se na Spartu ve fotbale, tu Priske také přerostl a jde zase o level výš. Jinak co se týče peněz, Pardubicím jsme nemohli ani finančně, a to opravdu zdaleka. Když za mnou tedy Honza přišel, bez emocí jsme se domluvili na dalším postupu.

Po skvělé sezóně přišly pro fanoušky už méně příjemné zprávy, zejména v podání konců Karlovského a Haiblíka. Proč se dva mladé české kluky, kteří se vyhráli právě v Ústí, nepodařilo udržet? Při vší úctě se mi Písek nezdá jako lákavější adresa než tým vicemistra ligy…

Honza Karlovský od nás dostal velice lukrativní nabídku, myslím, že z ní byl sám mile překvapen. Po pěti letech ale zkrátka potřeboval změnu. Toužil po ní. Osobně si myslím, že mu Písek bude vyhovovat, ještě více tam pookřeje a bude se tam cítit jako ryba ve vodě. Přejeme mu to. I Johan Haiblík dostal nabídku pokračovat, tam už jsme byli skoro domluvení, že zůstane, ale nakonec šel také do Písku proto, že tam dostal nabídku i civilního zaměstnání. To je za mě strašně špatně pro český basket. Johan je kluk, který pokud by na sobě dál tvrdě pracoval, mohl by dorůst třeba i pro nároďák. Jenže místo toho bude dělat na poloviční úvazek civilní zaměstnání. Není to chyba jeho nebo Písku, je to chyba nás všech jako českého basketu, že se taková situace vůbec může stát.

Slunetu povede další neokoukaná tvář. Novým koučem je Tomáš Reimer

Dalším odchodem je konec hostování Františka Váni. Ani zde nebyla šance ho prodloužit, zvlášť když velkou část sezóny promarodil?

Naprosto s vámi souhlasím a znělo by i logicky, aby si tu sezónu tady vynahradil. Navíc Franta zde byl opravdu spokojený, takže věřím, že tam bychom se domluvili. Bohužel už když přicházel bylo jasně dané, že sem jde pouze na rok a pak stráví dva roky v Opavě, takže s tím nešlo nic dělat, ačkoliv si myslím, že to je škoda, protože tady by měl výraznější roli než ve Slezsku.

Rozpustit po sezóně takřka celou partu, která dosáhla největšího úspěchu ústeckého basketu, je trochu paradox, nemyslíte?

Souhlasím. A chápu i rozhořčení fanoušků, kteří teď basket hodně sledují. Jsou namlsaní a rozumím jejich vnímání současné situace. To je ale daň za úspěch. Finanční nároky hráčů pak rostou a my na to musíme reagovat. Makáme na tom, abychom postavili konkurenceschopný tým do další sezóny. Je mi to ale líto, loňská parta byla opravdu fantastická, od A do Z si to všechno sedlo a šlapalo to na jedničku. Sportovní život je zkrátka někdy takový, ale lidsky mi to není jedno.

Které hráče má tedy momentálně Sluneta pod smlouvou?

V tuto chvíli to jsou jenom David Žikla a Láďa Pecka. Ale na rovinu říkám, že mladí čeští kluci jako Gabriel nebo Krupka budou pokračovat. Pracujeme na obrodě kádru.

Medailový kouzelník a jeho pomocníci: Pohled pod ruce strůjce ústeckého zázraku

Jak jste daleko? Přeci jen je to už týden, co jste oznámili příchod nového trenéra…

V tuto chvíli mohu říct zatím jen to, že s hráči jednáme opravdu intenzivně. Poprvé za těch 13 let, co tuto práci dělám, jsme byli v pozici, kdy jsme neměli trenéra. Jak už jsem říkal, netajím se tím, že chci jít cestou mladých a hladových koučů. Takových tu ale moc není a kort teď po tom stříbrném úspěchu se toho někteří zalekli nebo báli. I před třemi lety mi všichni říkali, že jsem blázen když sem dávám nezkušeného Honzu z nějakých Litoměřic, a podívejte jak to dopadlo. Tomáš Raimer je podobný typ. Kouče tedy máme a já věřím, že příští týden začneme ven dávat i první jména hráčů.

Půjde spíše o cizince nebo budete hledat i v našich vodách?

Cizincům se nevyhneme a popravdě ani nechceme, protože poměr cena-výkon je u nich úplně někde jinde, než u tuzemských hráčů, kteří jsou třeba o třetinu dražší. Věřím ale, že se nám podaří sehnat i české kluky.

Nabízí se otázka Pardubic, které neprodloužily smlouvy řadě Čechů, nemohl by tedy přijít někdo na revanš za Honzu Šotnara?

Odpovím takhle - hledáme úplně všude (úsměv). Zatím nechci být více konkrétní, ale i ti čeští kluci ještě na trhu jsou. Ale jak jsem zmínil, jsou třeba o třetinu dražší, než cizinci, takže to musíme nějak vybalancovat.

Mezi hlavní opory patřili Ty Nichols a Lamb Autrey. Jak to s nimi bude do další sezóny? Zejména Lamb se několikrát vyjádřil, že by v Ústí rád pokračoval, ale i on odcestoval nedávno domů zatím bez nové smlouvy…

O oba máme zájem a naděje umírá poslední. Jsme s nimi v kontaktu. Ty je absolutně výjimečný hráč, který tu nikdy nebyl. Od prvního do posledního zápasu odtáhl Slunetu na zádech. Lamb je specifický člověk, miláček publika. Chce sem jít, ale pak řekne, že chce třikrát tolik peněz. Musí se to potkat v nějaké reálné rovině pro obě strany. Věřím, že fanoušky překvapíme i opětovnými příchody.

Klíčovým navrátilcem byl také Kris Martin…

To je takový náš indián. Hrozně fajn kluk, volnomyšlenkář. I v jeho případě se nebráníme tomu, aby zde hrál příští sezónu.

Tři oznámené odchody, cizinci na vážkách, pomalu rozebraný trh… Nejistota fanoušků určitě brzy poroste. Do kdy byste chtěli mít uzavřený kádr na příští sezónu?

Jak jsem říkal, příští týden bychom měli dát ven první jména. Příprava začíná tuším 4. srpna, cizinci přiletí zhruba v polovině měsíce, takže si myslím, že během července by mělo být vše komplet hotové.

Vzhledem k úplně novému týmu je to možná trochu bláznivá otázka, ale neměli jste jako vicemistr ligy možnost hrát evropské poháry?

Máte pravdu, ta možnost zde byla. Mohli jsme si, stejně jako Nymburk, zahrát kvalifikaci o Ligu mistrů a v případě, že bychom neuspěli, tak hrát Eurocup. Upřímně ale přiznám, že by to v toto chvíli byla extrémní finanční zátěž, na kterou zkrátka nejsme připraveni. Bavíme se tu v řádech dalších milionů korun. Věřím, že jednou dostaneme ústecký basket i do tohoto bodu, ale v tuhle chvíli by to byla finanční sebevražda a my se tu nemůžeme pouštět do podobných harakiri.

Sprcha pro kouče: Video ze slavící kabiny, aneb i hodní kluci můžou být úspěšní

Alespoň tradičního Alpe Adria Cupu se fanoušci dočkají?

Ne, i ten letos vynecháme. Procházíme obrodou, chceme ale fanoušky ubezpečit, že i tak uděláme maximum pro to, aby basket zůstal na vlně, na níž teď je. I proto se chceme soustředit hlavně na českou ligu.

Už jste to zmínil, Sluneta se v této sezóně dostala na špici mezi ústeckými sporty. Nebojíte se, že s úplně novým týmem a trenérem, jelikož i Honza Šotnar se musel ke svým úspěchům propracovat postupně, toto renomé v nadcházejícím ročníku zase ztratíte?

Trefná otázka, kterou mi dává hodně lidí. Myslím ale, že každou sezónu pracujeme na tenkém ledě a děláme maximum pro uspokojení ústeckých diváků. Z řady z nich se stali fanoušci Slunety, to, co se tu letos dělo, bylo neuvěřitelné. Věřím tomu, že ten případný odliv nenastane. Basket je teď sport číslo jedna a my uděláme všechno proto, aby to lidi bavilo i letos. Neříkám, že budeme mít každý rok medaili, ale o té letošní sezóně se bude mluvit ještě dlouho. My ale nesmíme a nechceme žít z minulosti. Věřím, že ta kvalita tu znovu bude, ale zároveň doufám, že fanoušci zůstanou soudní a dají nám čas.