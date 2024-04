Nepříjemnou dohru má pro ústecký basketbalový klub sobotní těsná porážka v přímém souboji o 2. místo na palubovce Opavy. Za kritiku rozhodčích po utkání na sociálních sítích ze strany generálního manažera Tomáše Hrubého totiž musí zaplatit pokutu 8 000 Kč. Rozhodla o tom kuriózní situace, a sice posun na letní čas, který o hodinu zkrátil nedělní den, kvůli čemuž šéf Slunety porušil 24hodinovou lhůtu, v níž není možné vyjadřovat se k výkonům rozhodčích.

BK Opava - Ústí nad Labem | Video: Petr Widenka

Vše začalo v závěru čtvrté čtvrtiny, respektive 4,5 vteřiny před jejím koncem, kdy za stavu 72:69 pro Ústí nad Labem odpískali sudí faul na domácího Jakuba Šiřinu, který byl vyhodnocen jako střelecký při pokusu za tři body. Domácí rozehrávač pak proměnil všechny tři šestky a poslal zápas do prodloužení.

V něm přišel podobný zákrok na hostujícího lídra Ty Nicholse, který pro změnu 42 sekund před koncem za stavu 84:83 pro Opavu zůstal nepotrestán. Slezané pak dovedli zápas do vítězného konce v poměru 88:85 a prakticky si tak zajistili vstup do play-off ze stříbrné příčky. Výhra Severočechů by přitom dala tuto jistotu již definitivně Slunetě.

Ta podala hned po zápase v Opavě protest proti těmto dvěma situacím, k nimž se první dubnový den vyjádřila i Česká asociace basketbalových rozhodčích. Ta sice neshledala pochybení v závěru základní hrací doby, ovšem ohledně zákroku na Ty Nicholse uznala, že se měl pískat rovněž střelecký faul při tříbodovém pokusu, a sudím Janu Balounovi a Michalovi Scholzemu pozastavila delegaci na jedno soutěžní utkání.

Kámen úrazu? Změna času

Hlavním kamenem úrazu je ovšem reakce generálního manažera Slunety Tomáše Hrubého, o němž je známo, že své názory, a to jak pozitivní, tak negativní, rád prezentuje na sociálních sítích.

A přesně to udělal i den po zápase, kdy v jednom z příspěvků uvedl, že sudí svou chybou rozhodli zápas. Pravidla jsou pravidla, představitelé klubů (podobně jako v hokeji) nesmějí výkony rozhodčích po určitý čas komentovat.

Strhující bitva rozehrávačů! Jistotu druhého místa vyrval Slunetě famózní Šiřina

Hrubý mohl trestu uniknout, jenže zasáhla vyšší moc. Rarita. Kdyby se zápas hrál o den dříve (či později), vše bylo v "normě". Příspěvek by zapadl mimo ochrannou 24hodinovou lhůtu. Avšak o víkendu došlo k přechodu na letní čas. Uběhlo tak o hodinu méně. A Hrubý na to zapomněl.

"Dohra fatální chyby rozhodčích v zápase s Opavou. Dostal jsem za vyjádření k výkonu rozhodčích 8 000 Kč pokuty za údajné hrubé nedodržení 24 hodin od konce utkání, jelikož se posouval čas," rozohnil se pak nad absurdní rovinou a výší trestu na svém profilu na sociální síti X. "Rozhodčí dostali stopku na jedno utkání, což je pro ně 5 500 Kč plus cesťák," nechápal logiku.

Tu se snažil osvětlit sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík, jehož Deník oslovil. "Podle pravidel nesmí klub ani žádný jeho činovník do 24 hodin po utkání negativně komentovat výkony rozhodčích. A to kdekoliv, v médiích ani například na sociálních sítích, což pan Hrubý porušil. Utkání skončilo řekněme v 19.30, on přidal svůj příspěvek zhruba v 19.50, přičemž zapomněl na ten posun," uvedl s tím, že vzhledem k o hodinu kratšímu dni díky přechodu na letní čas tak Hrubý skutečně porušil řády danou lhůtu.

"Každopádně si ale myslím, že v kontextu toho, co napsal, je úplně jedno, zda se bavíme o minutách nebo hodinách. Pan Hrubý je nejvyšším činovníkem klubu, navíc je členem marketingové komise NBL, a z této pozice si zkrátka nemůže dovolit napsat, že rozhodčí rozhodli, který tým vyhraje zápas," pokračoval. "Mohu udělit pokutu až do výše 20 000 Kč, pan Hrubý dostal osm tisíc. Z mého pohledu je tato částka naprosto zasloužená. V marketingové komisi ho beru jako parťáka, který by měl propagovat produkt NBL, a to se tímto stylem rozhodně neděje," přidal další pohled na věc.

Chtějí poškodit Ústí

S tím ale Hrubý rezolutně nesouhlasí. „Názor pana Sedlaříka sice respektuji, ale nechápu ho. Místo toho, aby se Asociace ligových klubů a Česká asociace basketbalových rozhodčích chytly za nos a za svou chybu se alespoň omluvily, tak tu naprosto jasně chtějí poškodit ústecký basket. Všichni děláme chyby, ale tady se místo toho sypou na náš klub různé postihy,“ dopálilo ústeckého šéfa.

VIDEO: Vyhrocené play-off! Prasárna proti našim divákům, soptil Hrubý

Pokutu 2 000 Kč totiž dostal krom Hrubého také rozehrávač a jedna z amerických opor Slunety Lamb Autrey. „Tam ale nešlo o žádnou ochrannou lhůtu, ten to vypálil hned po zápase, jelikož byl frustrovaný, což ale chápu,“ doplnil generální manažer aktuálně třetího celku tabulky.

Tomu navíc přijde absurdní zdůvodnění jeho postihu posunem času. „Zápas v Opavě skončil v 19.30, já jsem své vlákno zveřejnil v 19.52. Pokud mají v Praze den, který má 23 hodin, budiž, ale já jsem z mého pohledu respektoval lhůtu 24 hodin, která mezi oběma datovými údaji uplynula.“

Stejně tak ho irituje i výše pokuty, respektive její srovnání s postihem rozhodčích, jejichž pochybení celou situaci vyvolalo. „Znovu to zopakuji, svědčí to o jednoznačné snaze poškodit náš klub. Pět a půl tisíce a osm tisíc je rozdíl a je to plivnutí do tváře všem Ústečákům a těm, kdo se tu podílejí na tom, dostat ústecký basket tam, kde teď je.“

V plánu je odvolání

Rozčarování bylo ihned po zápase znát také na trenérovi Severočechů Janu Šotnarovi, který se ovšem kritice rozhodčích vyhnul. "Bohužel v závěru přišlo z mého pohledu kontroverzní písknutí jednoho z rozhodčích, které darovalo Kubovi Šiřinovi tři šestky, a ten je proměnil," uvedl pouze ústecký lodivod, ačkoliv bylo jasně cítit, že i on cítí křivdu.

GLOSA: USK proti USA? Zbytečně nafouklá bublina

Za pravdu Slunetě dalo také jedno z výše zmíněných rozhodnutí svazu, které zčásti uznalo protest hostů, i proto se klub odvolá. To sice nepotvrdil sám Hrubý, jenž nebyl do vydání článku k zastižení, skutečnost ale potvrdil přímo Sedlařík. "Nechci úplně citovat, co jsme si s Tomášem Hrubým řekli do telefonu, ale mohu potvrdit, že se budou odvolávat."

Reagoval také Hrubý. „V tuto chvíli zvažuji právní kroky, jelikož ta pokuta se nezakládá na pravdě. Je to založené na tom shodit Ústí. Ničí nám to práci, kterou tu děláme několik let a stojí hodně milionů korun. Uvedu příklad, kdyby alespoň někdo zvedl telefon, nemusí volat mně, ale omluvil se třeba Honzovi Šotnarovi s tím, že udělal chybu. Ale někteří lidé jsou zkrátka arogantní a jsme jim úplně jedno.“

Třetí příčka? Není to konečná, chceme výš, burcuje před Opavou Karlovský

Konečné slovo tak bude mít vrchní ředitel Kooperativa Národní basketbalové ligy. "Pokud uzná, že je pokuta přestřelená, pak Ústí žádnou nedostane a jede se dát. Ale z mého pohledu by se šéf klubu, který hraje o přední ligové pozice a udává směr, takto vyjadřovat neměl," uzavřel Sedlařík.

Pokud nejvyšší ligová instance trest potvrdí, bude částka odečtena z garanční jistiny, kterou skládá každý klub před startem soutěže.