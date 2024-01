Fantastický zážitek připravili téměř vyprodanému Sportcentru Sluneta na Klíši basketbalisté Ústí nad Labem. Před dvanácti stovkami fanoušků zesměšnili Brno 116:69 a vrátili se na třetí příčku v tabulce.

Sluneta Ústí nad Labem - Brno. Kooperativa NBL, základní část 2023/2024 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

„Byl to svátek basketbalu, který jsme dopřáli našim fanouškům. Poprvé jsme předvedli výkon, který hraničil s naším potenciálem, hráli jsme velmi dobře v obraně i útoku," rozplýval se trenér vítězů Jan Šotnar. "Chtěli jsme vyhrát i o více bodů, abychom v tabulce přeskočili Děčín a vrátili se na 3. místo, což se povedlo, ačkoli jsme neočekávali, že by to bylo takhle," pokračoval.

„Brno je velmi kvalitní tým, hraje dobrou sezónu, ale dneska neměli svůj den, naopak my jsme zahráli to nejlepší, co jsme letos zahráli a je z toho takovýto výsledek," dodal.

Dominanci Severočechů dokumentovalo hned sedm dvouciferných střelců, Sluneta kralovala i v asistencích a na doskoku. „Tuhle prohru beru na sebe, nedokázal jsem hráčům dostatečně vysvětlit, s jak dobrým týmem se potkáváme," smekl před kvalitami Ústeckých kouč Brna Martin Vaněk.

„Před zápasem nám trenér říkal, že tohle je ten zápas, kterým bychom měli vyslat zprávu soupeřům, že u nás se nebude vyhrávat lehce. A myslím, že tímto výkonem jsme to potvrdili," poslal i ostatním protivníkům jasný vzkaz domácí křídelník Jan Maděra.

Severočeši se tak skvěle naladili na středeční pohárové utkání na palubovce Slavie, doma se představí opět v neděli, kdy vyzvou v předposledním kole základní části Písek.