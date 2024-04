Basketbalisté Ústí nad Labem uspěli i ve druhém domácím utkání čtvrtfinále play-off. Pardubice složili 78:68 a na východ Čech se série přestěhuje za stavu 2:0. "Cíl splněn, uhájili jsme domácí palubovku a připsali jsme si druhé vítězství," líčil po zápase trenér Slunety Jan Šotnar.

Sluneta Ústí - Pardubice, KNBL 2023/2024, čtvrtfinále, 2. zápas | Video: Deník/Daniel Brzák

Oproti úvodnímu mači se ale jeho svěřenci tentokrát pořádně nadřeli. Severočechům se prakticky po celé utkání nedařilo zlomit odpor houževnatého soupeře, který bojoval o každý centimetr palubovky. A to i přesto, že mu z prvního střetnutí chyběl zraněný Šafarčík a v tom druhém přibyl po ošklivém zranění kolene na marodku Kameron Chatman.

"Dnes to bylo určitě těžší než včera, chyběla nám malinko energie, ale ve finále jsme si to vybojovali ve druhém poločase," uznal Šotnar. "Rozhodla širší rotace," vypíchl věc, v níž obvykle Sluneta nedominuje, ale tentokrát měla kvůli dvěma pardubickým zraněním navrch.

Téměř zaplněná hala pískala na Vyorala. Byli jste u první čtvrtfinálové výhry?

"Jedeme do Pardubic se zdviženou hlavou a s vědomím, že jakékoliv vítězství tam nás může posunout k postupu v této sérii," neskrýval spokojenost po domácím dvojzápase.

"Věděli jsme, že dnešek bude hodně těžký, ale zvládli jsme to. Nebyl to z naší strany perfektní výkon, ale naštěstí jsme to urvali a nyní se těšíme na další dva zápasy," dodal autor devíti ústeckých bodů Lamb Autrey.

FOTO, VIDEO: Sluneta nedala na úvod Pardubicím šanci. Hosté vedli jen 10 vteřin

Slunetu táhl hlavně nejužitečnější hráč ligy Ty Nichols, který nasázel celkem 29 bodů. Pardubičtí sice dominovali na doskoku (50:27), ani to jim ale nakonec nebylo nic platné. Na východě bude série pokračovat v sobotu a v neděli.

Basketbal, KNBL, čtvrtfinále, 2. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 78:68 (19:22, 37:29, 57:47)

Ústí: Nichols 29, Rowan a Martin po 12, Autrey 9, Pecka 5, Johnson a Žikla po 4, Karlovský 2, Nábělek 1

Pardubice: Škifič a Potoček po 12, Švrdlík a Vyoral po 11, Pekárek 8, Lukeš 6, Marschall 4, Chatman a Burda po 2

Trojky: 29/6 – 31/6. Trestné hody: 22/16 – 28/20. Doskoky: 27 - 50. Osobní chyby: 22 – 23. Diváci: 1 310.

Stav série: 2:0.