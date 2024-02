Ústečtí basketbalisté sundali ve druhém nadstavbovém utkání Kooperativa NBL USK Praha 85:73. Dvaceti body přispěl k výhře domácí rozehrávač Martin Nábělek.

Stý bod ústeckých basketbalistů v zápase proti Olomoucku obstaral kapitán Ladislav Pecka | Video: Deník/Daniel Brzák

Potřetí v této sezóně vypálil šest úspěšných trojek v zápase, tentokrát s úspěšností 75%. To je bilance, kterou se mnohdy nepyšní ani jeden z veleúspěšných exekutorů z perimetru poslední doby v zámořské NBA Steph Curry. Nábělkovo dvacet bodů výrazně pomohlo zlomit odpor houževnatého USK, které se, jednak díky špatné obraně Ústí a jednak díky obnovenému zranění jeho křídelníka Maishe Daileyho, drželo dlouho na dostřel.

Až závěrečnou desetiminutovku opanovala Sluneta 25:13, což jí odpíchlo k sedmé výhře z osmi posledních ligových duelů. „Hrozně důležité vítězství,“ odfoukl si kouč vítězů Jan Šotnar. „Soupeř hrál velmi dobře, věděli jsme, že sem přijede namotivovaný postupem v poháru, což potvrdil, protože v první půli hrál výborně. Nepamatuji si, kdy naposledy dalo USK v poločase 47 bodů. Mohla za to i naše obrana, ale po změně stran jsme zapnuli a dovedli zápas do vítězného konce naší bojovností,“ dodal s pochvalou pro české a nepříliš vytěžované duo Johan Haiblík – Martin Nábělek.

Červenka: Finančně je Ústí stoprocentně na úrovni druhé ligy. Chceme postup!

„Za výhru proti USK jsem rád, ale upřímně si myslím, že jsme si to udělali sami těžké,“ pravil po utkání sám Nábělek. „Ale velký kredit soupeři, je to tým, který se nikdy nevzdává. Myslím, že pro diváky to byl krásný zápas,“ dodal autor dvaceti ústeckých bodů.

Lepší už byl pouze Ty Nichols, jenž zapsal 23 bodů a 6 asistencí, navíc nasbíral hned deset faulů na svoji osobu. Haiblíkova bilance se zastavila na sedmi bodech a pěti doskocích, Sluneta si tak spravila náladu po neúspěšném pohárovém čtvrtfinále na palubovce Děčína (71:76).

Pomohla vůle, štěstí i sok. Ústí odvrátilo osm mečbolů a má třetí výhru

Právě s Válečníky se Ústí utká v dalším domácím ligovém mači (neděle 18.00), ještě předtím ji čeká středeční utkání na palubovce Nymburka (18.00).