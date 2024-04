Hotovo. Tajenka pro play-off nejvyšší basketbalové soutěže je rozluštěná. Ústí nad Labem i Děčín zakončily nadstavbu vítězně. Válečníci uspěli v generálce na čtvrtfinále v Brně, s nímž se utkají i ve vyřazovacích bojích, 79:77. Sluneta doma přejela Kolín 96:82 a o semifinále si to rozdá s Pardubicemi. Oba severočeské celky začnou série doma 16. a 17. dubna.

Basketbalisté Sluneta Ústí ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Děčín musel otáčet nepříznivě se vyvíjející zápas, v němž po většinu času prohrával. Těžil ovšem z bojovnosti, Brno uskákal na doskoku (52:34), díky čemuž nakonec v těsné koncovce slavil.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, jak se nám to stává v Brně pravidelně. Postupem času jsme se dostávali zpátky, a takto asi bude vypadat i play-off. Hrají týmy na čtvrtém a pátém místě, bude rozhodovat každá situace, momentální forma. Pro nás to bylo šťastné vítězství, jelikož většinu zápasu jsme prohrávali,“ uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl.

Spokojenost panuje také v Ústí nad Labem, které třetím místem vylepšilo historický rekord klubu. I přes nedávnou porážku ve Slezsku nakonec díky prohře Opavy v Praze chyběl jen kousíček ke stříbrnému stupínku, stačilo, aby ve čtvrtek padla Opava i s favorizovaným Nymburkem.

„Já bych chtěl v krátkosti spíše zhodnotit celou tu základní část, protože tímto vítězstvím jsme to podtrhli, končíme na 3. místě,“ radoval se trenér Jan Šotnar.

„Máme 24 výher, překonali jsme zase nějaké klubové historické milníky, jsem za to rád, protože jsme předváděli po celou sezónu dobrou práci, jakkoli jsme nezačali úplně dobře, ale pak se něco zlomilo, myslím, že si to umístění zasloužíme. Teď se samozřejmě chceme připravit co nejlépe na play-off. Přichází ta nejdůležitější část a věřím tomu, že za 10 dní budeme všichni zdravotně v pořádku,“ dodal s odkazem na chybějící Johana Haiblíka s čerstvě zvoleným nejužitečnějším hráčem Kooperativa Národní basketbalové ligy Ty Nicholsem.

Kooperativa NBL, nadstavba A1, 14. kolo:

BK Sluneta Ústí nad Labem – BC Geosan Kolín 96:82 (25:12, 54:40, 74:62)

Nejvíce bodů: Martin 30, Pecka 17, Rowan 16 – Číž a Goga po 14, P. Novák 13.