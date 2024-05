Sopka vybuchla. Pátým semifinále nejvyšší basketbalové soutěže doslova třásly emoce. Výrazněji vůbec poprvé v celé sérii, nicméně možná víc, než by bylo zdrávo. Oba rivalové v boji o finále si také premiérově, až na výjimky, po utkání nepodali ruce. Děčínští nemohli oprávněně pochopit absenci lékaře, který by pomohl po tvrdém střetu krvácejícímu Jordanu Ogundiranovi. Sluneta zase odsoudila chování Válečníků po utkání. Podle generálního manažera Slunety se děčínský Matěj Svoboda, který ukázal publiku vztyčené prostředníčky, zachoval jako prase.

Emoce po konci pátého semifinále KNBL Sluneta Ústí - Armex Děčín | Video: Deník/Daniel Brzák

Moment, který rozdmýchal v celé sérii do té doby pouze doutnající emoce, přišel v závěru třetí čtvrtiny. Domácí Maverick Rowan během snahy zablokovat z rychlého protiútoku zakončujícího Ogundirana trefil v pádu děčínského rozehrávače loktem do obličeje. Výsledek? Hluboká tržná rána, spousta krve na palubovce a takřka knockoutovaný Nigerijec, který se málem neudržel na nohou ani s pomocí realizačního týmu Děčína i Ústí.

Oba tábory v hledišti i na hřišti pochopitelně viděly zákrok i jeho úmyslnost rozdílně. K nepochopení ale byla absence lékařské služby, jíž musí pořádající celek podle regulí povinně mít. "Náš obvyklý doktor pan Madar je na dovolené ve Španělsku. Druhým doktorem měla být moje máma, která letěla z Londýna a zasekla se na letišti. Přiznám se, že jsme si nevšimli, že není v hale, načež se stal ten incident, který se stal a vznikla z toho tato situace," objasňoval po utkání generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Emoce na maximum! Krev, plivance, fakáče. Válka o sever vrcholí, mečbol má Ústí

Děčín i přes ztrátu jednoho ze svých lídrů a následně i trenéra Tomáše Grepla, jehož tento incident rozlítil natolik, že dostal druhou technickou chybu a musel opustit halu, ale nesložil zbraně. Naopak, Válečníci dostáli své pověsti, svého soka už pomalu skládali na lopatky, jenže pak přišla pátá osobní chyba dalšího klíčového hráče Waltona, což spolu s velkolepým finále galapředstavení Nicholse s Autreym na straně domácích zlomilo hostům vaz.

Olej do už tak rozdmýchaného ohně přilila ještě část fanoušků domácích, která v narážce na některé stížnosti Děčína posměšně skandovala zkomolené jméno svého rivala Brečín. Emoce se vzápětí z hlediště přelily i na hřiště, kde je neunesly některé z opor pětinásobného finalisty.

PŘESTŘELIL SVOBODA?

Jeden z jeho nejlepších hráčů Matěj Svoboda, jenž zatížil účet rivala v pěti zápasech už 106 body, se pustil do slovní přestřelky s domácími fanoušky, kterým následně ukázal zdvižené prostředníčky. "Ta série se začíná vyhrocovat, protože spěje do finále. Jsou v tom emoce, je narvaná hala. A Děčín je zkrátka Děčín," viděl hlavní příčiny Hrubý, jehož i přes dlouholeté působení v Ústí nenechávají bitvy s nesmiřitelným rivalem chladným.

"Chtěl bych zmínit, že Mates Svoboda se v posledních sekundách zápasu zachoval k našim fanouškům jako prase. Bylo to přes čáru a měl by se zamyslet nad tím, zda bude tohle dělat dál, protože to je pak špatně pro nás všechny," pokračoval bezprostředně po utkání.

"Sám jsem emotivní člověk, ale musí to mít nějaké hranice. Uznávám že i já jsem je několikrát překročil, občas ulítneme všichni co jsme srdcaři, ale konec tohoto zápasu se z jejich strany opravdu nepovedl. Máme skvělé fanoušky, kteří to myslím dokazují každé utkání tím, jak nás ženou dopředu. Kredit patří i fanouškům Děčína, ačkoliv mám své výhrady k tomu, co se děje v jejich hale, nicméně nejsem z cukru a snesu to. Ale aby se hráč soupeře zachoval k našim fanouškům tak, jak se zachoval teď Matěj Svoboda, to se nedělá," dodal.

PLIVNUTÍ OD POMIKÁLKA

Mezi další události už tak bouřlivého večera patřilo i údajné plivnutí děčínského kapitána Tomáše Pomikálka na ústeckého trenéra Jana Šotnara krátce po utkání, kdy Děčínští spěšně mizeli bez podání rukou do šaten.

"Začíná to kulminovat, ale myslím, že to začíná být i za hranicemi sportu. Věřím tomu, že šestý a případně sedmý zápas se bude hrát trochu víc basketbal," uvedl Šotnar těsně po utkání pro Deník i do oficiálních pozápasových ohlasů.

Pro Českou televizi byl ale o něco sdílnější. "To, co se událo na konci utkání, jsem nezažil. Že kolem mě jde kapitán soupeře, flusne na mě a nepodá mi ruku, to si myslím, že už je za hranicí basketu. Nevím… Dobře, můžeme se na hřišti porvat, můžeme hrát tvrdě, ale myslím, že by to všechno mělo mít nějaké meze," pravil rozhořčeně.

Děčínský kapitán jiným médiím Šotnarovo tvrzení vyvracel, Deníku se i kvůli urychlenému odchodu hráčů Armexu názor druhé strany získat nepodařilo. Na pozápasové ohlasy totiž na palubovku dorazil pouze sportovní manažer klubu Jakub Důra.

DOHRÁL OGUNDIRAN?

Velkým otazníkem zůstává také stav Jordana Ogundirana. Ten má podle dostupných informací v obličeji několik stehů, navíc utrpěl otřes mozku a podle některých zdrojů už do konce série nezasáhne. I proto Děčín zvažuje podnět disciplinární komisi na dodatečné potrestání Mavericka Rowana.

Tahoun Děčína Svoboda: Nicholse jsme měli hodně rádi, ale teď je to soupeř

Jisté je, že série bude pokračovat šestým kláním v úterý v Děčíně. A bude pravděpodobně nemožné uhasit plameny, které se v pátém duelu rozhořely naplno. Válečníci budou hrát o přežití, pokud odvrátí mečbol protivníka, vrátí se série ve čtvrtek k rozhodujícímu mači zpátky na místo, kde bylo v sobotu večer řádně přiloženo pod kotel.

To ostatně ukazoval bezprostředně po pátém měření sil pomocí gest v rozbouřené atmosféře ústeckým fanouškům i zatím překvapivě jeden z nejklidnějších Válečníků AJ Walton.