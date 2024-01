Basketbalisté ústecké Slunety udolali na domácí palubovce slovenského protivníka ze Spišské Nové Vsi 89:82 a před posledním kolem evropského Alpe Adria Cupu živí naději na postup mezi nejlepší čtyři týmy zmíněného mezinárodního turnaje.

Sluneta Ústí - Spišskí Rytieri, Alpe Adria Cup | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Svěřenci Jana Šotnara získali ve vyrovnaném střetnutí rozhodující náskok v závěru třetí periody, kdy se povedenou sérií odpoutali na 70:59. "Utkání rozhodla šňůra domácích na konci třetí čtvrtiny, kdy nám odskočili na jedenáctibodový rozdíl. Ačkoliv jsme se ještě dokázali do zápasu vrátit a stáhli jejich náskok, tady byla příčina, proč nám to uteklo," souhlasil se zlomovým momentem duelu slovinský trenér hostů Teo Hojc.

"Jinak to byl z naší strany celkem povedený zápas. Máme dva nové hráče, jeden přišel teprve v pondělí, takže s námi ještě není sehraný, další je tu dva týdny, i od něj určitě do budoucna čekáme lepší výkony. To je bonus, který můžeme příště využít. Jinak gratuluji Ústí k výhře a přeji mu hodně štěstí v sezóně," dodal.

Hokejistům Ústí dorazily výplaty. Bez elitního útočníka ovšem podlehli Vrchlabí

"Pro nás důležité vítězství, díky němuž jsme stále ve hře o postup do Final 4 Alpe Adria Cupu, ačkoliv nás na závěr čeká těžký boj na půdě Gornice, čtvrtým týmem polské ligy. Výkon z naší strany nebyl nejlepší, což bylo dáno i tím, že jsme po těžkém utkání v Nymburce potřebovali dát některým hráčům trochu oddech. To se projevilo zejména v prvním poločase, kdy jsme hledali rytmus v útoku a v obraně jsme byli všude pozdě. O to víc jsem rád za vítězství, které se počítá," přidal svůj pohled domácí lodivod Jan Šotnar.

"Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát určitým rozdílem a chtěli jsme se o to porvat. Po prvním poločase jsme si ale řekli, že chceme hlavně zvítězit, zaprvé kvůli nám a našemu sebevědomí, a zadruhé kvůli divákům, kteří si to zaslouží. První dvě čtvrtiny nebyly podle našich představ, nebyli jsme správně nastavení, což se po přestávce změnilo. Vybudovali jsme si jedenáctibodový náskok, a byť ho dokázali hosté smazat, v koncovce jsme to urvali," doplnil jeho pohled kapitán Slunety Ladislav Pecka, jenž se jako nejlepší střelec domácích blýskl 22 body.

Fotky v postoji i podpisy na trička: Vémola v Ústí uvedl dokument o Karlosovi

Jediný double-double v zápase zaznamenal s 11 body 14 doskoky kapitán hostů Michael Fusek. "Z výsledku jsme zklamaní, jelikož jsme sem přijeli s cílem vyhrát. Myslím, že šlo o dobrý zápas pro oko diváka, bylo to vyrovnané do poslední minuty. I proto je to pro nás těžká prohra, protože jsme na rozdíl od našich posledních zápasů hráli celkem dobrý basketbal. Škoda, že jsme to nedokázali potvrdit výhrou," zněla jeho slova po utkání.