Dlouho očekávanou pátou semifinálovou bitvu mezi basketbalisty Ústí nad Labem a Děčína, která byla označována za jednu z klíčových, ovládli hráči domácí Slunety. Ta v boji o postup do finále Kooperativa Národní basketbalové ligy zvítězila 86:75 a v sérii na čtyři výhry vede 3:2 na zápasy. Vůbec poprvé tryskaly emoce, které dosud zůstávaly víceméně pod povrchem, na všechny strany.

Sluneta Ústí - Děčín, 5. semifinále Kooperativa NBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Derby nesmiřitelných severočeských souputníků tentokrát vyvrcholilo scénami, které by se i přes veškerou rivalitu na sportovních kolbištích objevovat neměly. Kapitán Děčína Tomáš Pomikálek po zápase plivl směrem k trenérovi soupeře Janu Šotnarovi, zatímco Matěj Svoboda zdviženými prostředníčky počastoval ústecké hlediště. Děčínští si pak, krom AJ Waltona, odmítli po utkání podat ruce se svými soupeři a za ohlušujícího pískotu tribun zmizeli v kabině.

K vyhrocené atmosféře ale přispěly obě strany. Po tvrdém zákroku Mavericka Rowana, který se snažil uhasit svou chybu na konci třetí čtvrtiny přičemž fauloval Jordana Ogundirana, skončil jeden z klíčových hráčů hostů s otřesem mozku a rozseknutým nosem a dost možná pro něj skončila celá série.

Emoce v závěru zápasu a těsně po něm

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

"Začíná to kulminovat, ale myslím, že to začíná být i za hranicemi sportu. Věřím tomu, že šestý a případně sedmý zápas se bude hrát trochu víc basketbal," nechtěl se k vášním, které panovaly zejména v závěru duelu a těsně po něm, vracet domácí lodivod Jan Šotnar.

"Mě osobně trochu mrzí, jak se Děčín zachoval, protože si myslím, že není fair play odcházet bez podání ruky. Neřekl bych, že někdo z hráčů hrál nepřátelsky s úmyslem někoho zranit. Měli bychom to všichni držet v rámci fair play, ale to neznamená, že se nebude hrát tvrdě," uvedl autor jedenácti ústeckých bodů Johan Haiblík.

Do zápasu ale vstoupili lépe hosté, kteří ovládli úvodní čtvrtinu i díky neskutečné palbě zpoza trojkového oblouku 18:26. Druhá perioda však patřila Slunetě, která povolila svému soupeři pouhých deset bodů a i díky trojce Lamba Autreyho s poločasovou sirénou šla do šaten se sedmibodovým polštářem. Chleba se lámal hned po přestávce v nejvyrovnanější ze všech desetiminutovek. Domácí se v ní dostali až do patnáctibodového trháku (58:43), krátce na to přišlo i již zmínění zranění Ogundirana. Olej do ohně přilila ještě těžko uvěřitelná chyba na straně pořadatele utkání, kdy nebyl k dispozici lékař, o děčínského rozehrávače se tak starali maséři obou celků. V rozjitřené atmosféře během dlouhého ošetřování došlo i k několika slovním roztržkám mezi oběma tábory, druhou technickou chybu v utkání pak obdržel děčínský kouč Tomáš Grepl a Válečníci tak dohrávali bez svého stratéga, jenž musel opustit palubovku.

Přesto Válečníci dostáli svému jménu a doslova vstali z mrtvých. Do poslední části sice ještě vstupovali s osmibodovým mankem, dvanáctibodovou šňůrou se ale dostali do čtyřbodového vedení. To navíc na ústecké straně dohrál domácí kapitán Ladislav Pecka, jehož série nezastihla v optimální formě a po páté osobní chybě mu euforií se tetelící děčínští fanoušci posměšně mávali.

Stejný osud ale potkal za chvíli také hostujícího Waltona, což už bylo na Greplův soubor příliš. Prapor Slunety pozvedli tradičně Lamb Autrey (20 bodů a 9 doskoků) a především fantastický Ty Nichols. Ten zaznamenal 30 bodů, neuvěřitelných osm zisků, k nimž přidal ještě šest asistencí a osm doskoků. Ústecká lavina se v poslední pětiminutovce, jíž žlutomodří zvládli 20:9, převalila přes svého protivníka a zadusila jeho naděje.

"Gratuluji Ústí k zisku třetího bodu v sérii. Myslím, že šlo o pěknou basketbalovou bitvu do okamžiku nepříjemného zranění Ogundirana, což se potom řešilo a vyústilo to ve vyloučení našeho trenéra," hodnotil sportovní manažer Děčína Jakub Důra.

"My jsme se poté vrátili do zápasu, šli jsme dokonce ještě krátce do vedení díky obrovskému úsilí. Ve chvíli, kdy se ale vyfauloval i AJ Walton a ztratili jsme dalšího klíčového hráče už jsme tahali za kratší konec a Sluneta zvládla dovést zápas do vítězného konce," pokračoval. "Nechali jsme tu všechno, co jsme mohli, bojovali jsme, odmakali jsme to. Myslím, že v rámci možností a složení, ve kterém jsme hráli posledních 12 minut můžeme být docela hrdí na pěkný výkon. V úterý je další zápas v Děčíně," dodal.

"Vybojované vítězství, dvakrát jsme se dostali do propasti, věděli jsme, že s Děčínem to nebude jednoduché. Ukázali své zkušenosti a dostali nás dvakrát do úzkých, my se z toho však dostali," dodal k utkání v rámci možností spokojený Šotnar. "Nemůžeme být jinak než spokojení, jelikož jsme vyhráli. V úterý jedeme do Děčína, chceme tam vyhrát a uděláme pro to maximum," přidal závěrečný postřeh Johan Haiblík.

Mexická vlna v podání ústeckých fanoušků

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Sluneta má tedy první mečbol, který bude Děčín odvracet na domácí palubovce v úterý od 18 hodin. Případný sedmý duel bude na programu ve čtvrtek znovu v krajském městě, opět od 18.00.

Basketbal, Kooperativa NBL, semifinále, 5. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín 86:75 (18:26, 43:36, 62:54)

Body domácí: Nichols 30, Autrey 20, Rowan a Haiblík po 11, Nábělek 5, Pecka 4, Martin 3, Johnson 2

Body hosté: Svoboda 18, Walton 14, Pomikálek 12, Kroutil a Štěrba po 9, Ogundiran 6, Slowiak 3, Macháč a Šturanovič po 2

Trojky: 27/11 – 28/9. Trestné hody: 39/27 – 16/12. Doskoky: 39 - 41. Osobní chyby: 23-30. Diváci: 2 021.

Stav série: 3:2.