Basketbalisté Slunety letos opravdu válí! Ve středu se prokousali na druhou příčku ligové tabulky, v závěru úspěšného týdne pak podruhé v této sezóně skolili těžkou váhu z Nymburka. Znovu doma, tentokrát 87:80.

Sluneta Ústí - Nymburk, nadstavba A1, KNBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

"Poslali jsme signál všem soupeřům, že u nás se jen tak vyhrávat nebude a že doma jsme schopní porazit i Nymburk," pravil po utkání s naprosto vážnou tváří trenér Jan Šotnar, ačkoliv v jeho hlase šlo znát nadšení z velkého vítězství.

Ačkoliv nebylo na šlágr druhého celku s prvním vyprodáno, jeho svěřence hnalo 1 310 diváků, kteří Slunetě zkrátka nedovolili to vzdát. Ani v momentech, kdy Nymburk utíkal svému soupeři až na desetibodový rozdíl z kraje třetí čtvrtiny (40:50). Žlutomodří zabrali, brzy srovnali na 53:53 a mnohonásobného tuzemského mistra nakonec spláchla ofenzivní vlna domácích, kterou symbolicky doprovodili diváci mexickou vlnou v hledišti.

Ústečtí basketbalisté před skvělou kulisou porazili ve šlágru Nymburk

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

"Na konci už za sebou měli domácí celou halu, dali ještě pár košů, my se netrefili a Ústí tak zaslouženě vyhrálo," vystihl přesně energii, kterou ústecké obecenstvo napumpovalo své miláčky, nymburský František Rylich. Slova chvály pro soupeře měl i trenér hostů Francesco Tabellini. "Hráli skvělý zápas, nebylo to jenom o procentech a o nasazení. V této sezóně odvádí skvělou práci a druhé místo si zaslouží a doufám, že to udrží až do konce nadstavby," naznačil s lehkým úsměvem fakt, že Ústí by teoreticky ještě mohlo prohnat i jeho tým v pozici lídra.

"Většinu zápasů, které jsme doposud prohráli, bylo kvůli našemu útoku, pod tlakem jsme přestali sdílet míč a nevytvářeli jsme si dobré pozice. Tentokrát to nebyl ten případ, dnes jsme si vytvářeli dobré pozice, ale neproměňovali je. Rozdíl byl v mentální odolnosti, nebyli jsme schopni přidat to extra nasazení, které bylo zapotřebí, abychom zastavili soupeře, když se mu daří. My jsme se sice snažili bránit, ale domácím se dařilo a v tom případě musíte ještě více přitvrdit a to se nám nepodařilo," doplnil k hodnocení samotného utkání.

"Myslím, že to byl nádherný zápas a zážitek. Ne proto, že bychom předváděli nějaký nejhezčí basketbal, co jsme letos hráli, ale protože jsme porazili doma Nymburk, a porazili jsme ho tím, že jsme bojovali," přidal další věty Šotnar, pod jehož taktovou Sluneta opravdu vzkvétá. "První poločas hráli hosté velice dobře a právě ta bojovnost byla spíš na jejich straně. My jsme si k tomu ale v poločase něco řekli a od třetí čtvrtiny jsme změnili momentum. Začali jsme v obraně, trefili jsme pak i nějaké střely, a samozřejmě když takhle hrajete, trochu se k vám přikloní i štěstí a ve finále je z toho pro nás neskutečné vítězství."

Nelétat v oblacích se snažil také Jan Karlovský, který se stal jedním ze strůjců obratu po změně stran a naplno tak zavřel ústa těm, kteří se do ústeckého celku opřeli po výhře nad USK Praha, kde skórovali pouze cizinci. "Pro nás je to skvělá výhra, možná trochu nečekaná, ale předvedli jsme týmový výkon," pochvaloval si autor 12 bodů a pěti doskoků. "Je to skvělé povzbuzení před derby v Děčíně, kde chceme rovněž zvítězit. Hlavně ve druhém poločase jsme odevzdali skvělý výkon, kterým jsme si potvrdili, že můžeme hrát s kýmkoliv," dodal sebevědomě.

Výhra Slunety ovšem není náhodná, se svým soupeřem si téměř napůl rozdělila čas ve vedení, které si oba celky prohodily za 40 minut devětkrát. Oba vedly maximálně o deset bodů a svému protivníkovi nadělily maximálně osmibodovou šňůru. Nymburk těžil ve vyrovnaném klání především z bodů ze ztrát (15:25) a z rychlých protiútoků (5:21), naopak Severočeši kralovali na doskoku (42:37), ačkoliv hosté téměř polovinu ze svých míčů vybojovali pod košem soupeře.

Ústí si tak po sobotním zaváhání Opavy ještě polepšilo, v závěru nadstavby má ovšem těžký los. Už ve středu ho čeká tradičně peprné derby v Děčíně, krom toho vyjede ještě do Nymburka a právě do Opavy. Doma přivítá Pardubice, které dokázaly jako jedny z mála vyloupit jejich halu, v posledním kole pak Kolín.