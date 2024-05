I děčínští basketbalisté vybojovali v El Nordicu třetí vítězství, Ústí složili na své palubovce 79:66. Skvělou semifinálovou sérii mezi Slunetou a Válečníky tak bude muset rozseknout až poslední možný zápas, který bude hostit ve čtvrtek od 18 hodin krajská metropole.

BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, 6. semifinále Kooperativa Národní basketbalové ligy 2023/2024 | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Ústečtí byli tentokrát vyrovnaným soupeřem jen v první čtvrtině, která nenašla vítěze. Ve všech ostatních dějstvích měli navrch svěřenci Tomáše Grepla, kteří se dokázali popasovat i se ztrátou Jordana Ogundirana, a především vytěžit ze závěrů druhé a třetí desetiminutovky, v nichž dali svému protivníkovi koš v poslední vteřině. V prvním případě se o to postaral po obří hrubce ústecké pětice Matěj Svoboda, ve druhém pak trojkou o desku AJ Walton.

Slunetě naopak nepomohl ani skvělý výkon Mavericka Rowana, na nějž po faulu na zmíněného nigerijského rozehrávače v pátém utkání bučela celá Maroldovka, což ale Američana vybičovalo k double doublu za 15 bodů a 10 doskoků. Nestačilo jí ani 17 ztrát, ke kterým donutila svého soupeře, ačkoliv sama jich vyprodukovala o šest méně. Znovu totiž hořela na doskoku, domácí si připsali hned 50 doskočených míčů, k čemuž přispěly i rychlé čtyři fauly Delvona Johnsona už v první půli. Nejvyšší muž Ústí tak odehrál pouze necelých osm minut. Šotnarův výběr navíc trápila střelba, z pole proměnili pouze 22 ze 71 pokusů (30%) a jen sedm ze 37 trojek.

Hlava bude teď náš největší nepřítel, tuší před šestým mačem Haiblík

"Z dnešního zápasu se musíme poučit. Nedali jsme ani 70 bodů, takže se na to musíme ještě podívat kde byla chyba a připravit se na sedmé utkání," věděl po utkání kapitán hostů Ladislav Pecka, jenž spolu s Nicholsem se 14 body jako jediný sekundoval Rowanovi. "Věděli jsme, že pokud chceme v Děčíně vyhrát a postoupit do finále, musíme předvést nadprůměrný výkon, což se bohužel nestalo," krčil rameny. "Stále ale máme, co potřebujeme. Hrajeme poslední duel doma před vlastními diváky a tam to urveme," snažil se zůstat optimistický.

Válečníci se mohli opřít o tradičně výborného Matěje Svobodu, jenž rovněž zaznamenal double-double (19 bodů, 10 doskoků), k tomu ale přidali další čtyři dvouciferné střelce. Třináct bodů Walton, 12 Pomikálek, 11 Štěrba a 10 Šturanovič. "Důležitý krok, rozhodla bojovnost, byli jsme hladovější. Dlouho to bylo nervózní, nakonec se nám to povedlo zlomit, pomohli jsme si zónou. Musíme dobře zregenerovat a nechat v Ústí úplně všechno," uvedl mladý rozehrávač Děčína Tadeáš Slowiak, jenž se výborně zhostil minut po Ogundiranovi.

GLOSA: Emoce za hranou? Byla by škoda zkazit tak krásnou sérii

"Nejdůležitější je, že jsme se rvali celých 40 minut a i když nám zápas z basketbalového hlediska skoro vůbec nevyšel, tak jsme to urvali a máme před sebou zápas číslo sedm. Sice nevím, jak to vydržíme, ale necháme tam úplně všechno," přidal svůj pohled kouč vítězů Tomáš Grepl. "Musíme si ukázat nějaké věci, které můžeme udělat líp, protože dnes tam bylo plno takových situací ať už v útoku nebo v obraně. Všechno to vychází z naší koncentrace, která tam kolikrát chybí a necháváme pak Ústí strašně moc jednoduchých košů. Tohle když spravíme, tak máme šanci, ale jak jsem řekl bude to těžké, v Ústí se moc nevyhrává, ale necháme tam všechno," slíbil před sedmým duelem.

"My jsme dnes měli dobré úsilí, ale nemohli jsme se prosadit proti zóně. Čekám na zápas, kdy v útoku explodujeme a zahrajeme ten náš basketbal. Je to šestý zápas série a já to tam pořád nevidím, pořád nám to chybí. Doufám, že si to necháváme na ten poslední mač, protože už půjde o všechno. Do sedmého duelu to dospělo po právu a my musíme teď doma urvat vítězství," opáčil za poražené kouč Jan Šotnar.

Ten ocenil, že v šestém zápase se série vrátila hlavně ke sportovní rovině, a to i přesto, že byl v průběhu utkání z haly vykázán generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Dnes byla v Děčíně skvělá atmosféra. Já věřím, že to, co se stalo v zápasech čtyři a pět, je zapomenuto, tentokrát to bylo z obou stran fér, hrál se basketbal, bohužel jsme toho nedokázali využít. Ústí hraje o první medaili, může být poprvé ve finále a dnes se to na nás podepsalo. Jde tedy spíš o to se mentálně srovnat a ve čtvrtek předvést úplně jiný výkon," dodal.

Ústí nad Labem tak ve čtvrtek uvidí vyvrcholení skvělé série, jíž rozhodne až nejzazší možný termín. Je více než jisté, že u toho znovu bude i několik stovek fanoušků z Děčína a epická bitva o finále tak nabídne fantastické rozuzlení. Kdo bude slavit? Start je v 18 hodin.

Basketbal, semifinále Kooperativa NBL, 6. zápas:

Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem 79:66 (16:16, 41:38, 58:51)

Děčín: Svoboda 19, Walton 13, Pomikálek 12, Štěrba 11, Šturanovič 10, Boškovič 8, Slowiak 6, Kroutil a Macháč 0, Bobek, Rozsypal, Mach

Ústí: Rowan 15, Nichols a Pecka 14, Autrey 8, Martin a Karlovský 4, Nábělek 3, Johnson a Haiblík 2, Gabriel a Krupka 0, Žikla

Trojky: 22/6 - 37/7. TH: 27/21 - 21/15. Doskoky: 50 - 42. Osobní chyby: 20 - 24. Diváci: 1 200 (vyprodáno).

Stav série: 3:3.