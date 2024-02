Derby o basketbalového krále severu opět nezklamalo! Boj o každý centimetr palubovky, elektrizující atmosféra a v hledišti beznadějně vyprodáno. Poprvé v letošní sezóně ovládla bitvu dvou rivalů ústecká Sluneta, která složila Děčín 93:83.

SLUNETA Ústí - Armex Děčín, nadstavba KNBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Ústí tak dalo ve 4. kole nadstavbové části zapomenout na tři porážky, které letos s Válečníky utrpělo. Svému rivalovi se navíc vzdálilo už na tři výhry a se zápasem k dobru.

Domácí hnala dopředu beznadějně vyprodaná hala, atmosféru si pochvaloval i trenér vítězů Jan Šotnar. „Začnu tím, co se odehrálo v hledišti, protože poprvé za dobu, co Ústí trénuji, jsem zažil, že jsme měli od první minuty hlasitější podporu, než Děčín. Za to si naši fanoušci zaslouží absolutorium, byli to právě oni, kdo nám pomohl ve třetí čtvrtině, když se nám nedařilo,“ líčil nadšeně.

„Pochvala samozřejmě patří i hráčům, jelikož nebylo úplně jednoduché zlomit ten blok, který tam byl po třech letošních porážkách s tímto soupeřem. Z mého pohledu jsme vyhráli naprosto zaslouženě a během reprezentační přestávky si to užijeme. Současné umístění v tabulce je určitě senzační, uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ dodal.

Sluneta duel zlomila v koncovce, šňůrou 7:0 zasadila Děčínu, který se dotáhl na čtyři body, K. O., které už hosté nerozchodili. Greplův soubor popravili bývalí Válečníci, Lamb Autrey nasázel 24 bodů, Ty Nichols 14. Skvělý výkon předvedl také navrátilec Kris Martin (15 bodů) a kapitán Ladislav Pecka (16 bodů, 7 doskoků).

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

„Jsme neskutečně rádi za dnešní výhru. Letošní bilance 0-3 s Děčínem nebyla dobrá, o to víc jsme chtěli vyhrát. Dá se říct, že většinu utkání jsme vedli, samozřejmě byla i hluchá místa, ale udrželi jsme to v hlavách a dotáhli to do vítězného konce," pochvalovala si domácí čtyřiačtyřicítka.

Děčínu nestačil ani famózní kousky Jordana Ogundirana, který zapsal 24 bodů, stejně jako Matěj Svoboda. "Toto derby se nám nepodařilo, celý zápas jsme tahali za kratší konec. Když už jsme se před koncem obrovskou bojovností dotáhli na čtyři body, dovolíme Ústí šňůru 7:0, kdy jsme asi dvakrát nebo třikrát nedoskočili míč pod naším košem, což byl náš největší problém v celém zápase. S tím se zkrátka nedá vyhrát," krčil po utkání rameny děčínský lodivod Tomáš Grepl.

Slova těžko hledal také Tadeáš Slowiak. "Lépe by se to hodnotilo, kdybychom zvládli ten comeback a dotáhli to do úspěšného konce. Celý zápas jsme ale tahali za kratší konec provazu, byli jsme slabí především na útočném doskoku, tam se podle mě rozhodlo. Netrefili jsme otevřené střely a zároveň jsme neposouvali míč tak, jak jsme měli, což byli další dva klíčové faktory v utkání."

Ústí si tak dál hýčká třetí příčku, Děčín, který čeká ve středu Final 8 Českého poháru, zůstává čtvrtý. Sluneta už si užívá volno díky reprezentační přestávce, ligový kolotoč se vrátí až 28. února.

Atmosféra během derby

Zdroj: Deník/Daniel Brzák