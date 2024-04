Nejlepším možným způsobem vstoupili ústečtí basketbalisté do čtvrtfinálové série s Pardubicemi. V prvním zápase přejeli svého soupeře 84:64, vedení v sérii 1:0 mohou navýšit už zítra, tedy ve středu, kdy je od 18 hodin na programu druhé utkání ve Sportcentru Sluneta.

Basketbalisté Ústí nad Labem smetli v prvním čtvrtfinálovém utkání Pardubice 84:64 | Video: Deník/Daniel Brzák

Ústí položilo základní stavební kámen k výhře už v úvodu střetnutí. Svého soupeře pustilo do vedení jen dvakrát, v součtu na pouhých deset vteřin.

"Pochvala klukům za intenzitu, ve které dnes hráli, zejména za prvních třicet minut. Myslím, že to bylo kontrolované vítězství, ale je to jen jeden krok. Zítra nás čeká znovu důležité utkání, protože pro Pardubice by samozřejmě bylo velkým vítězstvím, kdyby si domů přivezly jednu výhru. Je to tedy teprve poločas, ale samozřejmě regenerovat a vstupovat do zítřejšího zápasu se nám bude mnohem lépe, jelikož víme, že na Pardubice ty zbraně máme," uvedl ústecký kouč Jan Šotnar.

"Po prvním zápase určitě můžeme být spokojení, vyhráli jsme o dvacet bodů. Dělali jsme, co nám trenér řekl, díky čemuž jsme byli schopní vyhrát. Nesmíme se ale zase radovat tolik, protože jsou před námi ještě tři vítězné zápasy, které chceme urvat. A urveme je!," dodal z ústeckého tábora Johan Haiblík.

"Na tento zápas musíme rychle zapomenout. Je to jen 1:0 a série se hraje na čtyři vítězné zápasy. Musíme se poučit z dnešních chyb a zítra začít nanovo od nuly. Víc asi není co komentovat, dostali jsme prostě nakládačku. Sice jsme se někteří vraceli po zranění a podobně, ale musíme se zápas od zápasu zlepšovat. Zítra musíme nastoupit daleko agresivněji a odpovědět na tu agresivitu Ústí," pravil rozehrávač Pardubic Matěj Burda.

"Od začátku jsme hráli ve špatné flow na obou stranách hřiště, nebyli jsme dostatečně agresivní, a když dáte prostor guardům Ústí, začnou hrát se sebedůvěrou a pak už je těžké je zastavit. V druhé polovině se soupeř začal trefovat z dálky a my jsme mohli utkání jen dohrát," líčil pardubický kouč Vanja Miljković. "Naneštěstí se nám zranil Šafarčík, teď ještě nevíme, jestli bude hrát ve druhém zápase. Zítra je nový den, musíme zregenerovat, zanalyzovat tento zápas, abychom byli připraveni hrát," dodal.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 1. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 84:64 (23:15, 45:27,65:46)

Body domácí: Autrey 18, Rowan 14, Pecka 12, Nichols a Johnson po 8, Nábělek a Martin po 7, Karlovský 6, Haiblík 2, Žikla 2

Body hosté: Pekárek 15, Marshall 13, Chatman 12, Vyoral 9, Šafarčík 7, Škifić 6, Švrdlík 2

Trojky: 21/7 – 23/6. Trestné hody: 21/17 – 13/8. Doskoky: 33 - 33. Osobní chyby: 16 - 18. Diváci: 1 320.

Stav série: 1:0.