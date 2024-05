Semifinálové El Nordico napsalo třetí příběh. A napřed jsou opět basketbalisté Ústí nad Labem. Sluneta opařila Maroldovku a zaslouženě vyhrála 83:69 a v sérii vede 2:1. Válečníci naopak předvedli hodně nepovedený výkon.

Třetí semifinále mezi Děčínem a Ústí nad Labem. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Nám chyběla pokora, bohužel jsme předvedli výkon na úrovni druhé české ligy,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, hodně naštvaný trenér BK ARMEX Děčín. „Vyhráli jsme tady zaslouženě, Děčín byl ve hře prakticky jednu čtvrtinu, pak už jsme zápas ovládli,“ usmíval se Jan Šotnar, kouč ústecké Slunety.

Oba celky vstoupily do utkání hodně nervózně, na první body se čekalo dvě minuty. Po první čtvrtině vedl Děčín 19:14, ve druhé se ale Ústí rozstřílelo a dostalo se do devítibodového náskoku.

„My jsme začali relativně dobře, jako by se nám nemohlo nic stát. Vymstilo se nám to už druhou čtvrtinu. Bohužel nám nestačilo jedno, dvě varování. Ústí se rozstřílelo, my jsme nebyli schopni faulovat. Druhý poločas byl plichtový, my jsme z něj už nic nevyždímali. Utkání jde jednoznačně za námi, ve středu musíme hrát daleko lépe,“ má jasno Grepl.

Válečníkům se nedařilo v obraně, ale ani v útoku. Hráči působili v koncovce nervózně, v jasných pozicích místo palby na koš přihrávali do těžších pozic. Utkání zakončili na 69 bodech. Nedařilo se ani oporám. Svoboda odehrál „pouze“ 20 minut a dal 8 bodů. Walton se až příliš divil rozhodnutím rozhodčích, z patnácti trestných hodů se trefil jen šestkrát.

Slunetu naopak táhli klíčoví muži. Řádil Nichols, který dal 24 bodů a k tomu přidal 5 asistencí. S 21 body mu sekundoval Autrey. „Hrozně moc bych chtěl pogratulovat svým hráčům, jakým způsobem dokázali přenést náš upravený herní plán do dnešního utkání. Bylo jasně vidět, že jsme na to byli dobře připraveni. Není jednoduché něco tak rychle změnit a aplikovat to na hřišti. Naši kluci to dokázali. Začali jsme hrát s obrovským úsilím, to nám chybělo hlavně ve druhém zápase v sérii. Když splníme náš plán, pak můžeme vyhrát na děčínskými bojovníky na jejich palubovce,“ konstatoval Šotnar.

Děčínští se po změně stran vždy malinko nadechli, Sluneta je ale znovu přiškrtila a zápas si v pohodě pohlídala. „My jsme nepředvedli výkon hodný play-off. V tom je zakopaný pes. Pokud takto budeme pokračovat, už nic nevyhrajeme. Špatná střelba? To je spojená nádoba. Pokud nebudeme mít dobrý pohyb, nemůže nám to tam padat. Po velmi povedením zápase v Ústí jsme si mysleli, jak jsme dobří. Hodně nás to vytrestalo,“ dodal Grepl.

Ve středu se hraje od 18 hodin opět v Děčíně. Na tahu jsou Válečníci, kteří se nechtějí vracet do Ústí za stavu 1:3. „Přijeli jsme si pro jedno vítězství a to máme. Ve středu bychom chtěli využít momentálního stavu. Udělali jsme změny v obraně i útoku, které vyšly. Musíme se ale připravit na to, že Děčín má 24 hodin na reakci. To, co nám vycházelo dnes, nemusí zítra platit,“ uzavřel vše Šotnar.

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 69:83 (19:14, 33:42, 50:66)

Nejvíce bodů: Walton 11, Svoboda Slowiak a Pomikálek 8 - Nichols 24, Autrey 21, Pecka 14. Diváci: 1200. Stav série: 1:2.