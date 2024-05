A zase je všechno jinak. Čtvrté semifinále play-off mezi basketbalisty Děčína a Ústí nad Labem přineslo opět něco nového. Děčínští basketbalisté v něm kralovali, ústeckou Slunetu nakonec přejeli 102:73 a vyrovnali stav série na 2:2. Pátý, velmi důležitý duel, se bude hrát v sobotu 11. května na ústecké palubovce.

Čtvrté semifinálové utkání mezi Děčínem a Ústím nad Labem. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Včera jsme vsadili vše na jednu kartu a vyšlo nám to. Dnes byl náš výkon špatný,“ přiznal Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem. Válečníci se poučili z velmi tristního představení ve třetí bitvě. Tentokrát od začátku diktovali tempo hry a ani jednou v utkání neprohrávali.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Chodili jsme s větším důrazem na doskok a nedávali Ústí druhé šance. To byly důležité faktory, které vedly k našemu vítězství. Hlavně jsme celý zápas hráli na sto procent, to rozhodlo,“ měl jasno Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Děčínští předváděli své typické zbraně, hlavně v obraně. Bodově sice vyletěl Jan Karlovský, mimo hru byl ale Lamb Autrey, který zaznamenal pouhé dva body. „Lamb odehrál v tom třetím zápase skoro 40 minut. Je to přeci jen starší kluk a teď to bylo prostě znát,“ konstatoval Šotnar.

Válečníci zlomili svého soupeře v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 30:11 a dokonce se přehoupli přes magickou stobodovou hranici. Sluneta konec zápasu odehrála hodně odevzdaně. „Je vidět, že nám ty zápasy, které byly na programu druhý den, prostě nešly. Proto mě těší, že teď se to tempo série změní. Věřím, že nám to bude vyhovovat. Děčín dnes ukázal velkou energii, chtěl nás domlátit a přejet. A dělal to skvěle. My jsme na to bohužel neuměli reagovat,“ přiznal ústecký stratég.

FOTO, VIDEO: Sluneta umlčela Maroldovku! Válečníkům chyběla pokora

Děčínští se tak revanšovali svým divákům za předešlou blamáž nejlepším možným způsobem. „My jsme vždy připraveni. Otázkou je, jestli to dokážeme na hřišti prodat. V tom třetím zápasem jsme tam zkoušeli nějaký paskvil, Ústí nás za to trestalo. Teď jsme se nepouštěli do větších akcí, odvedli jsme mnohem lepší výkon, než v tom třetím zápase. Je potřeba na to v sobotu navázat,“ pokýval Grepl hlavou.

Ústředním hrdinou Válečníků byl Matěj Svoboda, který zatížil konto Slunety 33 body! „Neřeším, kolik jsem dal bodů. Důležitý je ukazatel týmového skóre. V něm jsme dnes měli jasně navrch,“ usmíval se děčínský hrdina.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ten měl rozhodně co napravovat, ve třetím utkání prakticky vyhořel. „Museli jsme to odčinit všichni. Náš výkon ve třetím utkání byl tristní, chvílemi jsem se za nás opravdu styděl. Věděli jsme, že k tomu musíme jinak přistoupit, povedlo se. Pro mě to bylo snad nejhorších 24 hodin v životě. Byl jsem nervózní, měli jsme tak trochu nůž na krku. Nechtěli jsme, aby tady Sluneta vyhrála i podruhé a měla matchball. Od začátku jsme do toho šli naplno a šli za vítězstvím. Jsem za to hrozně rád,“ dodal Matěj Svoboda.

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 102:73 (27:21, 49:42, 72:62)

Nejvíce bodů: Svoboda 33, Ogundiran 17, Walton 16 - Karlovský 16, Martin a Pecka 12.

Diváci: 1200. 2b: 37/24: 37:17. 3b: 26/10:25/9. TH: 31/24:18/12. Asistence: 24:18. Stav série: 2:2.