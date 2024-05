Fotbalisté Ústí posunuli výkop sobotního utkání proti Zápům ze 17. na 14. hodinu. „Snažíme se pro naše fanoušky dělat maximum, aby si užili nejen fotbal, ale i jiný sportovní svátek v Ústí!“ oznámil klub.

Sport ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

A já tleskám. Jistě, je to plus i pro Armu, která díky tomuto tahu nepřijde o část fanoušků, kteří by jinak možná upřednostnili semifinále nejvyšší basketbalové soutěže, ačkoliv fotbalisty čeká souboj třetího s druhým.

Důležité ale je, že noví majitelé z Viagemu pochopili, že není potřeba snažit se strhnout všechnu pozornost pouze na fotbal, ale že je fajn s ostatními celky spolupracovat. Ostatně s rychlou reakcí pod příspěvkem přišel i oficiální profil Slunety. „Děkujeme za vstřícnost,“ vzkázali její zástupci, kteří kvůli přenosu na ČT Sport plus s termínem hýbat nemohou.

V řadě měst samozřejmě nejde o nic neobvyklého, Ústí je ale tak trochu zvláštní, a v posledních letech, které přinesly pro velké sporty ve městě hodně turbulentní období, se takto tradiční kluby dohodly málokdy.

Přitom si pamatuji situace z mého dětství, kdy po zápasech ústeckých hokejistů několik stovek lidí cestovalo speciálním přistaveným spojem MHD na zápas basketbalistů. Tak daleko nyní nejsme, ale to ani tentokrát kvůli času nebude potřeba.

Důležité je, že se dělají kroky pro diváky, kteří sami počin Army kvitovali. A tak by to i mezi „konkurenty“ v jednom městě mělo být…