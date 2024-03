V průběhu týdne zahýbala českou basketbalovou scénou výhra ústecké Slunety nad USK Praha, jíž bodově obstarali pouze Američané. Na jedné straně vlna nevole a volání po snížení kvót cizinců v týmu. Na druhé straně?

Sluneta Ústí - Opava, nadstavba KNBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Zkrátka náhoda. Ústí chyběl jindy velmi bodový kapitán Pecka, Haiblík s Karlovským dostali 21 respektive 15 minut a zkrátka jim nepadlo. „To se má svléknout kouč Šotnar? Já se mám svléknout? Jen abychom dali dva body, že jsme Češi?" zuřil v reakcích generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

A oprávněně. Sluneta rozhodně nepatří mezi týmy, které spoléhají pouze na zámořské opory a českým klukům nedávají šanci. Před sezónou si v klubu pochvalovali přestup Františka Váni. Kdysi osamoceného Pecku, jemuž měli sekundovat spíše teprve dorůstající mladíci v čele s Maděrou, Karlovským a Haiblíkem, zase doplnil o rok dřív Martin Nábělek. To rozhodně není málo vzhledem ke kvalitě, kterou tuzemský rybníček nabízí.

Navíc právě díky Slunetě dostal české občanství například Spencer Svejcar, který nyní válí i v dresu naší reprezentace. A není prvním cizincem, který obohatil národní tým. Stačí vzpomenout na Levella Sanderse, jenž na začátku tisíciletí také válel v ústeckém dresu a nakonec se stal českým občanem.

Aby ovšem nebyla řeč jen o Ústí - není radost sledovat dechberoucí výkony například děčínského Waltona? Na Slunetě by ho mohli brát jako úhlavního rivala, jeho basketbalový um ovšem zcela jistě ocení i fanoušci podporující žlutomodrou část severu. Bez takových hráčů by totiž česká liga výrazně postrádala kvalitu. A to by byla škoda.

Nedělejme tedy zbytečně z komára velblouda, naopak buďme rádi, že takoví hráči zvyšují kredit Kooperativa Národní basketbalové ligy.