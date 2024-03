Ústecká Sluneta se po výhře 90:72 na pražské Folimance posunula na druhou příčku tabulky Kooperativa NBL. Severočechy k historickému milníku posunula střelecká exploze cizinců, kteří obstarali všechny body výběru Jana Šotnara.

Sluneta Ústí - Opava, nadstavba KNBL 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Ty Nichols 25, Maverick Rowan 23, Lamb Autrey 19, Kris Martin 13, Delvon Johnson 10. Výpis všech bodů Ústeckých, kteří se tentokrát museli obejít i bez kapitána Ladislava Pecky.

„V první řadě bych chtěl pogratulovat svým hráčům, protože jsme poprvé po reprezentační pauze podali kvalitní výkon. Posunuli jsme se tím na druhé místo, což je pro nás pět kol před koncem nástavby senzace. Budeme bojovat, abychom se tam udrželi co nejdéle," zářil štěstím Šotnar.

Ten ale nezapomněl pochválit ani soupeře, který se nenachází ve zcela ideální situaci. „Bojovali celých 40 minut, hodně nám to znepříjemnili, ale my jsme ukázali více zkušeností a vyhráli jsme," dodal.

V závěru tak mohli dostat příležitost i dva mladíci, Petr Krupka a Jan Gabriel, kteří ovšem, stejně jako Nábělek, Haiblík a Karlovský, heg „Děkuji klukům, byla to důležitá výhra, všichni makali do konce. Bojovali jsme zejména v obraně, na kterou jsme se zaměřili už před zápasem. Byl to super basket, děkuji spoluhráčům za skvělý výkon, zejména svým americkým spoluhráčům," sdělil své pozápasové dojmy Krupka.

Ústí tak v tabulce vyrovnalo Opavu, díky lepšímu skóre ovšem poskočilo na průběžnou druhou příčku, což je nejlepší výsledek klubu v novodobé historii. Do konce nadstavbové části chybí pět kol. „Pro nás stále zůstává cílem začínat play-off doma, tedy skončit mezi nejlepšími čtyřmi," zdůraznil na závěr Šotnar, který spolu se svou družinou vyzve v neděli po třízápasovém tripu doma lídra z Nymburku (18.00).

Basketbal, KNBL, nadstavba A1, 9. kolo:

USK Praha – SLUNETA Ústí nad Labem 72:90 (15:21, 35:44, 52:72)

USK Praha: Šafařík 20, Samoura 17, Švec 13, Mbida 6, Vlk, Fua, Vyroubal a Petružela všichni po 3, Palas a Ježek po 2.

Sluneta Ústí: Nichols 25, Rowan 23, Autrey 19, Martin 13, Johnson 10.

Trojky: 20/5 – 23/7. Trestné hody: 27/15 – 27/23. Doskoky: 35 - 21. Osobní chyby: 21 - 23. Diváci: 321.