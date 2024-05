Ústečtí basketbalisté mají dnes první mečbol na postup do finále Kooperativa NBL. Na palubovce Děčína je ale nečeká nic jednoduchého, což ví i křídlo Slunety Johan Haiblík.

Johan Haiblík slaví před ústeckými fanoušky klíčovou trojku v závěru pátého semifinále proti Děčínu | Foto: Deník/Daniel Brzák

"Hlava bude teď nás největší nepřítel, víme, že jedeme do Děčína s mečbolem. Nesmíme to podcenit, máme dva dny volno a můžeme se skvěle připravit," pravil po pátém semifinále, které jeho tým zvládl v domácí hale 86:75.

Zápas ovládla spousta emocí, zejména kvůli krvavému zranění Jordana Ogundirana po střetu s Maverickem Rowanem. Jiskřilo se i mezi ostatními hráči. "Nevím, zda něco zůstalo mezi hráči z minulých zápasů, ale když jsme se koukali zpětně na čtvrtý zápas v Děčíně, viděli jsme, že nás totálně seřezali. Někdy možná i mimo rámec fair play. Je to derby, počítá se s tím, že se bude hrát tvrdě, na hraně, ale nemělo by se hrát na hranici zranění. Tentokrát bohužel tekla i krev, ale neřekl bych, že v tom byl úmysl. Je to boj, je to basket, to je tvrdý sport, tak to zkrátka je," uvedl Haiblík k momentům, které negativně ovlivnily utkání.

Naopak mezi pozitivní stránky patřilo jeho jedenáct bodů, jež korunoval důležitou trojkou v závěru duelu, která pomohla definitivně zlomit odpor Děčína. "Hrálo se mi skvěle, byl jsem plný energie, ta dvoudenní pauza nám určitě pomohla. Byl to ale velmi kolektivní výkon, i proto se mi povedlo dát tolik bodů. Slyšet diváky jásat po takhle důležité trojce je něco, co se nedá vyjádřit slovy," dodal.

Šesté semifinále začíná opět v 18 hodin v děčínské Maroldovce, pokud ho Ústí zvládne, bude moct jásat i Haiblík se svými spoluhráči. V případě, že uspěje Děčín, rozhodne se ve čtvrtek v Ústí nad Labem.