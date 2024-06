To, o čem se prakticky celé jaro mluvilo, je nyní oficiálně potvrzeno. Trenér ústeckých basketbalistů Jan Šotnar, jenž dovedl Slunetu k historickému stříbru, bude od nové sezóny trénovat Pardubice. Deník přináší jako první exkluzivní zpověď nejen o důvodech změny působiště, ale i o stříbrném úspěchu či basketbalu jako obsesi. Navíc s perličkami o dalších hrdinech stříbrného týmu.

"Když to tenkrát prasklo, nebylo to příjemné období pro mě, pro klub ani pro rodinu," svěřil se Šotnar, který ví, kdo vyzradil jeho budoucí přesun do Pardubic médiím.

Do Ústí jste přišel v únoru 2021. Předloni jste byli blízko bronzu, teď máte stříbro. Jak byste zhodnotil své účinkování ve Slunetě?

Z hlediska sportovních výsledků určitě pozitivně. Dosáhli jsme zde úspěchů, které tu dřív nikdy nebyly. Ať už to byla účast ve Final 4 Českého poháru, loňská rekordní série výher nebo letošní stříbrné medaile. Myslím, že jsme vybojovali i úspěchy pro město jako takové, protože stříbro v nejvyšší soutěži mezi těmi nejsledovanějšími sporty tu dlouho nebylo. K tomu jsme posunuli Ústí v rámci českého basketbalu do úplně jiných pater. Základy k tomu ale položil už můj předchůdce Tonda Pištěcký, který odvedl velice dobrou práci. Sluneta je nyní týmem s velice dobrým zázemím a fanouškovskou základnou.

Nyní odcházíte do Pardubic. Proč právě tam a proč právě teď? V Ústí jste měl ještě rok platný kontrakt…

Těch důvodů je víc. Za sebe mohu oficiálně prozradit to, že jsme spolu s mým agentem řešili různé nabídky už od loňska, ale já chtěl ještě minimálně tuto sezónu zůstat v Ústí. Měl jsem ale s generálním manažerem klubu dohodu, že pokud přijde nějaká pro mě zajímavá nabídka, dostanu zelenou. V lednu se to ještě zintenzivnilo, nerozhodoval jsem se ale jen sám za sebe ale i za rodinu. Líbí se mi pardubická vize. Beksu pořád vnímám jako jeden z nejlepších týmů v lize, proto věřím, že se nám podaří tu vizi naplnit.

Nemáte pocit, že odcházíte tak trochu od rozdělané práce? Slunetu jste neskutečně pozvedl, složil jste skvělý tým, určitě by tu pod vámi řada hráčů ráda zůstala…

V době, kdy jsem učinil toto rozhodnutí, jsem ještě nevěděl, že tato sezóna dopadne tak skvěle. I proto jsem nechtěl ještě nikam do zahraničí, všude jsem říkal, že jsem kouč, který ještě nedokázal nic pořádného v Česku. Jsem ale ambiciózní trenér a Pardubice jsou ambiciózní tým. Neříkám tím, že Ústí není, ale Beksa je v tomhle ještě o kousek dál. Sluneta má před sebou pořád hodně práce v mnoha ohledech, byť tu jde poslední roky všechno nahoru.

Do realizačního týmu si s sebou berete i své bývalé kolegy z Litoměřic…

Je to tak, na pozici prvního asistenta se mnou odchází Honza Dvořáček (současný šéftrenér mládeže Slavoje Litoměřice, pozn. autora). Už v Litoměřicích se nám spolupracovalo skvěle, navíc spolu máme i kamarádský vztah.

Perličky o stříbrných hrdinech Skvělé individuality, z nichž Šotnar složil výborný celek. Sehraný a především soudržný. "Zajímavosti o hráčích? To nebude jednoduché, u některých už beru spoustu věcí jako rutinu, takže to člověku ani nepřijde," odpoví na dotaz ohledně sondy do stříbrné kabiny. Přesto pár věcí z paměti vyloví. Ty Nichols: "V rozhovorech napovídal zajímavostí spoustu. Já bych zmínil, že do Čech přišel z kosovské ligy, o níž se tvrdí, že každý, kdo v ní hrál, prošel opravdu těžkou zkouškou. Po ní jste připraveni na vše, je to tam opravdu hodně ostré." Lamb Autrey: Muž, k němuž se váže řada příběhů, ať už o jeho tetováních či dalších výstřednostech. V posledním domácím finále si o poločase vyměnil boty, téměř na každý zápas má jiný účes. "Mockrát se mi stalo, že jsem šel po tréninku k autu a Lamb za mnou dobíhal zda ho mohu po cestě vzít k barber shopu. Kolikrát i mě překvapilo, co si dokáže na tu hlavu dát. Ještě bych zmínil, že má opravdu velké množství drogérie, tolik věcí nemá snad ani moje manželka. A jeho boty? Vím, že podepsal smlouvy například s The Streets nebo s Converse, takže bot má opravdu spoustu, možná proto je tolik střídá. Delvon Johnson: Obrovitý pivot poznal v Čechách, konkrétně během angažmá ve Svitavách, svou současnou přítelkyni. Střídavě tak tráví čas v sezóně v České republice a léto v USA. "Vím, že loni byli v Denveru u Svejcarových, protože jsou velcí kamarádi se Spencerem." Ladislav Pecka: "Láďa je vášnivý zahrádkář. Je první z týmu, kdo je opálený, jakmile jen trochu vyleze sluníčko, už je do půl těla a maká na zahradě nebo okolo domu. U něj jsem se nikdy nemusel bát, že by po letní pauze přišel nepřipravený, protože když neměl v ruce basketbalový míč, držel krumpáč nebo lopatu." Johan Haiblík: "Poprvé jsem ho poznal když jsem v mládeži vedl v Litoměřicích Honzu Karlovského, Honzu Maděru a další a on proti nám hrál za Liberec. Trénoval jsem ho až v Ústí. Je to ale vicemistr ČR v kategorii U11, kde brali stříbro s Litoměřicemi. Tenkrát se hrálo mistrovství republiky v Ústí a vyhrál ho Písek, kde tenkrát válel Víťa Krejčí, který je dnes v NBA." Mladí Češi: "Zaslechl jsem, že parta kolem Martina Nábělka, Davida Žikly a dalších českých kluků je v Ústí vyhlášená v tradičních hospodských kvízech."

A co váš realizační tým z Ústí?

Mluvil jsem se všemi, ať už to byl Adam Křemeček, Honza Moucha nebo Pepa Pokorný, ale z různých důvodů to nedopadlo a všichni se rozhodli zůstat ve Slunetě. Věřím ale, že to není konečná stanice a v budoucnu se ještě někde potkáme.

Není tajemstvím, že si vás velmi oblíbil i Ty Nichols, jaký máte vztah s ním? Objevily se i zvěsti, že by měl jít s vámi do Pardubic…

Řekl bych, že se mezi námi během sezóny vytvořilo opravdu silné pouto. Ne že bychom spolu s rodinami jezdili někam na dovolenou, ale z obou stran tam byl obrovský respekt. Já si hrozně vážím možnosti a zkušenosti trénovat takového hráče. Vím, že hrozně touží po českém titulu, ale kde bude příští sezóny hrát je spíš otázka na něj. Určitě měl i nabídky ze zahraničí, sám si musí zvolit, zda chce jít ven nebo chce ještě dobýt slávu na tuzemských palubovkách.

Informace o vašem konci v Ústí se objevila v době, kdy vrcholila nadstavba. Jak jste to tehdy vnímal? Pro vás i pro hráče to určitě nebylo příjemné…

To máte pravdu. Ústí ani Pardubice tehdy nechtěly, aby se ta informace dostala ven, ale bohužel prosákla a jedno z nepříliš známých médií ji využilo ke své propagaci. Dotklo se to všech, mě, rodiny, týmu… Naštěstí nás to spíše posílilo a ve finále to udělalo více užitku než škody, kterou to napáchalo na začátku.

Máte představu, odkud tehdy informace unikla?

Ano, vím, kdo to tenkrát rozhlásil, ale jmenovat nebudu. Vím, že ten člověk nepřál úspěch ani ústeckému basketu v této sezóně, takže myslím, že to, co jsme letos dokázali, pro něj bylo dostatečným trestem.

Čeká vás stěhování, poprvé v kariéře opustíte rodné Litoměřice. Těšíte se?

Přiznám se, že jsem ještě neměl úplně tolik času to řešit. Je týden po sezóně a já se ještě pořádně nezastavil. V příštím týdnu už to bude lepší, takže budu mít čas všechno připravit a zároveň si to naplno uvědomit. Ale jak jsem říkal, nestěhuji se sám ale s celou rodinou, takže v tom to bude daleko jednodušší.

Už máte vybraný nový domov?

Ano. Musím ocenit komunikaci ze strany klubu v tomto ohledu. Byla opravdu na vysoké úrovni. Šlo vidět, že mají zájem i na tom, abychom se tam s rodinou cítili dobře, takže věci jako škola pro staršího syna a tak dále už jsou dávno v procesu. Během června a července se postupně přesuneme i my, abych mohl s novým týmem 1. srpna začít letní přípravu.

Pardubice se každoročně netají vysokými ambicemi. Co vás podle vás čeká v novém angažmá?

Jak už jsem říkal, vytyčili jsme si nějakou vizi, kterou chceme naplnit. I proto jsem podepsal střednědobý kontrakt. Pardubice tvoří novou kostru týmu, která by měla být složená z mladších hráčů na delší období, které vhodně doplní cizinci. To by pak postupně mělo přinést výsledky, osobně doufám, že třeba i v evropském měřítku.