Během zápasu ve svém rohu palubovky poskakuje jako boxer před titulovým zápasem. Tím spíš, když jde o titul Krále severu v derby s Děčínem. Generální manažer ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý znovu hýřil emocemi. Chladným ho nenechává ani jednání některých klubů, fanoušky láká na velkou novinku ve Sportcentru Sluneta.

Fanoušci a emoce v derby Sluneta Ústí - Armex Děčín. Nadstavba KNBL 2023/2024 | Foto: Deník/Daniel Brzák

Nebyl by to on, kdyby ho nemuseli za jeho projevy emocí opět napomínat sudí, kteří ho nechali přes hlasatele utkání upozornit hlavním pořadatelem. Ne poprvé v této sezóně. Hrubý reagoval po svém, gesto symbolizující srdíčko bylo víc než výmluvné. "Emoce byly obrovské, do mínusu i do plusu. To k derby zkrátka patří," líčil krátce po důležité výhře Ústí.

Fanoušci a emoce v derby Sluneta Ústí - Armex Děčín. Nadstavba KNBL 2023/2024Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Jak jste si užil derby proti Děčínu?

Naštěstí to dobře dopadlo. Děčín je neskutečně kvalitní soupeř, který to nevypustí za žádného stavu, i když prohrává o patnáct nebo sedmnáct bod, což se ukázalo i tentokrát. I proto to byl opět svátek basketbalu, čemuž přispěla i totálně narvaná hala. Myslím, že už do ní ani nevejde víc lidí. Jsem jedině rád, že se opět potvrdilo, že derby Ústí – Děčín je ozdobou ligy.

OBRAZEM: Emoce a beznadějně vyprodané tribuny. Derby mělo zase náboj!

Vy na svém místě v rohu palubovky hodně žijete s týmem… Měřil jste si třeba, kolik u toho spálíte kalorií?

To asi ne, i když sport tester mám (smích). Ale samozřejmě je to fajn, proto to děláme. Když se pak vyhraje a člověk vidí tu narvanou halu tak je z toho skoro až naměkko.

Tým teď čeká poměrně dlouhá reprezentační přestávka, počítám, že po výhře v derby se bude odpočívat daleko lépe, souhlasíte?

Výhra před delší pauzou je vždy dvakrát tak ceněná a s Děčínem se to ještě násobí, takže je to vlastně čtyřikrát tak cenné vítězství. Takže odpočívat se určitě bude líp, ale sezóna je ještě strašně dlouhá a máme před sebou mnoho dalších těžkých utkání.

Na Slunetu letos chodí úžasné návštěvy, s Děčínem jste, dle předpokladů vyprodali halu. Není škoda, že se to nedaří i v jiných ústeckých sportech?

Přeji všem sportům v Ústí jen to nejlepší, ať jsou to kluci z volejbalu, fotbalu nebo z hokeje. Mrzí mě ale jedna věc. Klubového manažera dělám nějakých 12 nebo 13 let a se všemi novináři máme jako Sluneta myslím velice kvalitní vztah. Ať už je to pan Bičiště nebo Bílek z Mladé fronty, David Kalvas nebo vy z Deníku, na nikoho nemohu říct nic špatného. Štve mě pak, když čtu některé články, pod nimiž se hází špína na novináře, kteří jen dělají svou práci. Myslím, že kultura našeho vzájemného propojení by měla být trochu na úrovni, snad to tak brzy bude u všech klubů.

FOTO, VIDEO: Derby znovu hořelo emocemi! A v pekle slavila Sluneta

Jaké máte do konce února, kdy se opět rozběhne ligový kolotoč, plány vy? Budou to pro vás volnější chvíle?

Můžu už prozradit, že pro diváky v naší hale máme po reprezentační přestávce připravenou velkou novinku, bude to takový wow efekt. Troufnu si říct, že ti, kteří dorazí na první domácí duel budou rozhodně koukat, určitě se mají na co těšit.