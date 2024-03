Ústeckou Slunetu po sezoně opustí trenér Jan Šotnar. Jeho další působiště známé není, neprozradil ho ani samotný kouč a ani generální manažer Ústí Tomáš Hrubý. Podle zákulisních informací Deníku s velkou pravděpodobností zakotví u Labe, avšak nikoli v Nymburku, jak se spekulovalo minulý rok, ale v Pardubicích.

To, o čem si v posledních dnech štěbetali vrabci na střechách, je pravda. Šotnar, který basketbalisty Slunety v nejvyšší soutěži výrazně pozvedl, bude v novém ročníku cepovat jiný tým.

„Chceme Honzovi za všechno poděkovat, nedělal bych z toho aféru. Takový je profesionální život trenéra. Honza nastavil velkou laťku nám všem a já jsem za to rád, protože nemám rád malé laťky. Já osobně za Slunetu dýchám a podepíšu se pod to, že udělám 120 procent, abychom ji po něm ještě zvedli,“ řekl portálu iDnes.cz Hrubý.

Šotnarova další cesta má vést do Pardubic. „Ještě nemůžu potvrdit nic, to bych si i já vymýšlel a stavěl bych ostatní strany do špatné pozice. Moje další působení je v řešení s agentem, který mě v těchto věcech zastupuje. Nabídek přišlo víc, musím vybrat takovou, která bude nejlepší jak pro mě, tak i moji rodinu,“ uvedl 37letý uznávaný kouč, který působí i u reprezentace.

Svěřenci Jana Šotnara se potvrzení překvapující zprávy dočkali v úterý. „Načasovaní je nešťastné, ale jsme profíci, není to pořád zalité sluncem. Kluci se s tím musí vypořádat. Každý jeden z nás chceme pro Ústí nejlepší výsledek, i pro naše báječné diváky. Věřím, že to neudělá na klucích žádnou neplechu, ale naopak se semknou a dosáhneme na takový výsledek, aby se o tom tady mluvilo ještě další roky dopředu,“ burcoval Hrubý.

Sluneta je aktuálně druhá za vedoucím Nymburkem. V neděli se jí ho povedlo už podruhé v této sezoně porazit. Šotnarovým cílem je rozloučit se s Ústím medailí.