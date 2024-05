Basketbalisté Ústí nad Labem sahali na úvod finálové série po překvapení. V Nymburku vedli po většinu utkání, nakonec ale na zápasy vede jejich soupeř, který urval první duel 89:86 v prodloužení.

Basketbalisté Sluneta Ústí ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

"Dnes jsme zkrátka měli vyhrát. Hráli jsme líp, rozhodly šestky a útočné doskoky, kdy jsme zkrátka nebyli dost důrazní a dovolili jsme soupeři druhé šance, které proměnil," věděl trenér Slunety Jan Šotnar.

Ten před finále avizoval, že jeho tým si nejde boj o zlato jen užít, ale regulérně se porvat o čtyři výhry. A platilo to po tři dějství, v nichž svého soka přestřílel a do poslední čtvrtiny vstupoval s náskokem sedmi bodů. Nymburk ale ukázal svou zkušenost, naopak Severočeši doplatili na Šotnarem zmíněné aspekty. Zahodili devět trestných hodů (při úspěšnosti pouhých 60%), domácím navíc dovolili hned 18 útočných doskoků (za vyrovnaného stavu 29-29 pod svými koši). Právě body z druhých šancí (20:10) nakonec posunuly Nymburk alespoň do prodloužení, které začalo za stavu 78:78.

Ústí už ale chyběl vyfaulovaný kapitán Ladislav Pecka, a jelikož se nikdo další nedokázal přiblížit skvělému výkonu Ty Nicholse (28 bodů, 6 asistencí), skončil nakonec první bod v rukách papírového favorita, ačkoliv Sluneta ukázala, že se s ní musí počítat.

"Zítra je nový den a máme druhou šanci, ale bude to opravdu těžké. První zápas nás stál strašně moc sil. Přálo nám, Nymburk určitě neodehrál svůj nejlepší zápas, uvidíme, zda budeme mít zítra dostatek energie," dodal ústecký kouč.

"Rozhodla fyzičnost a doskoky, z nichž měl Nymburk hromadu druhých šancí," měl jasno i Ladislav Pecka. "Myslím, že jsme byli celou dobu lepší. Ale zítra máme další příležitost. Potřebujeme mít flow v naší hře. V první půli byla, ale ve druhém dějství se na to Nymburk zaměřil, to je to, co musíme do zítra zlepšit," dodal.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 1. zápas:

ERA Basketball Nymburk - SLUNETA Ústí nad Labem 89:86 (20:21 40:46 59:66 78:78)

Nymburk: Mathon 22, Stephens 16, Bohačík 14, Kříž 12, Tůma 9, Rylich 6, Gordon 5, Bell 3, Sanders 2

Ústí: Nichols 28, Rowan a Martin po 11, Pecka 10, Autrey 9, Karlovský 8, Haiblík 5, Johnson 4

Trojky: 27/4 – 32/10 Trestné hody: 41/33 – 23/14 Doskoky: 47 - 38 Osobní chyby: 18 - 28 Diváci: 1200

Stav série: 1:0.