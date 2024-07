"Lambův odchod nás všechny hodně zasáhl, je takovou naší nedílnou součástí. I proto dostal hned po sezóně nabídku, bohužel naše představy se rozcházely a nakonec jsme nedokázali dojít k dohodě, proto odešel," uvedl generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

"Je to zkrátka součástí profesionálního sportu a my to respektujeme. Sluší se mu poděkovat, protože zde zanechal obrovský rukopis. Měl velkou zásluhu na stříbrných medailích, je to showman, miláček diváků. Děláme všechno proto, abychom za něj našli adekvátní náhradu, aby lidé v Ústí chodili na basket i nadále rádi a aby se bavili," dodal.

close info Zdroj: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl zoom_in Ty Nichols a Lamb Autrey byli hlavními tahouny Slunety za historickým stříbrem.

Autrey je po trenérovi Šotnarovi a po Karlovském, Haiblíkovi a Váňovi s Johnsonem dalším odchozím z letošní stříbrné party. Definitivně sice ještě nabídku Slunety nezavrhl nejlepší hráč celé ligy Ty Nichols, k dohodě ale zatím zatím také nedošlo. Přesto by měl ústecký celek co nevidět zveřejnit třetí letošní posilu, podle Hrubého k tomu dojde v řádu hodin.