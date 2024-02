Mladý kondičák Pokorný sahal s Ústím po postupu do evropského Final four

"Musím říct, že se k tomu postavili skvěle, ať už vzhledem k tomu, že patřím prakticky k nejmladším v celém týmu, nebo k tomu, že jsem jinak jen kondičním trenérem," potěšilo Pokorného, jenž jinak válí ve 2. lize za tým Slunety USK. "Měli jsme nějaké cíle a pokyny od Honzy Šotnara a samozřejmě jsme chtěli postoupit, což se nám ale bohužel nepovedlo. I přes dlouhou cestu jsme ale makali od první minuty až do závěrečné sirény, za což bych chtěl klukům poděkovat," hodnotil duel.

A jak viděl svou první trenérskou zkušenost na lavičce A týmu? "Bavilo mě to. Jindy samozřejmě hodně prožívám emoce, často je pro mě zápas tak trochu kondičním tréninkem, protože skáču radostí při povedených akcích a důležitých koších," uculil se. "V této pozici mi to ale nepřišlo adekvátní, ale rozhodně to byla výborná zkušenost do další kariéry."

Sluneta potřebovala k historickému postupu do Final four evropského poháru jakkoliv zvítězit. K překvapení většiny se dlouhou dobu držela ve hře, ještě 100 sekund před koncem platil nerozhodný stav 92:92. V závěru se však misky vah přeci jen překlopili na stranu favorita, který nakonec vydřel výhru 102:98. "Rozhodně se ale nemáme za co stydět, kvalita soupeře z mého pohledu předčila i letošní Nymburk," pochválil celý tým generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Ústí tak zůstalo těsně před semifinálovou bránou. O postup ji nakonec připravila o tři body horší vzájemná bilance s rakouským Kapfenbergem, s nímž Severočeši padli v Rakousku 79:87, domácí vítězství 99:94 tak nestačilo, ačkoliv Sluneta vedla ještě v průběhu čtvrté periody o 11 bodů.

Basketbal, Alpe Adria Cup, skupina A, 8. kolo:

MKS Dabrowa Gornicza – SLUNETA Ústí nad Labem 102:98 (30:29, 49:46, 69:74)

Gornicza: Persons 25, Cabill jr. 18, Williams 14, Kulikowski 12, Wilczek, Slupinski a Carvacho všichni po 8, Konaszuk 7, Kucharek 2

Ústí: Pecka 20, Autrey 18, Nichols 16, Haiblík 15, Karlovský 9, Rowan 8, Žikla 5, Nábělek 4, Martin 3

Trojky: 29/12 – 29/14. TH: 20/16 - 25/18. Doskoky: 36 - 34. Osobní chyby: 20 - 23. Diváci: 320.

Konečné pořadí skupiny A: 1. Gornicza (5 výher-3 porážky), 2. Kapfenberg (4-4), 3. SLUNETA Ústí (4-4), 4. Dinamo Záhřeb (3-5), 5. Spišskí Rytieri (3-5).