Ústecký klub zveřejnil ve středu odpoledne rozloučení s Američanem s tím, že Ty upřednostnil klub, v němž bude moci hrát evropské poháry. Už v tu chvíli se objevily spekulace, že jeho novým angažmá budou Levice, což Patrioti potvrdili ve čtvrtek po obědě.

Generální manažer Slunety Tomáš Hrubý ale vyvrátil spekulace o tom, že Nicholsův odchod byl jasný hned po sezóně, jak tvrdili mnozí fanoušci severočeského celku. "Spousta lidí říkala, že jsem blázen, ale tak to bylo i loni, než jsme Tye přivedli k nám," svěřil se Deníku. "Letos jsme jednali do poslední chvíle, Ty u nás byl velmi spokojený, s bydlením, zázemím, prostředím i dalšími věcmi kolem. Je to hráč, u něhož je důležité, aby se cítil komfortně, pak dokáže podávat tak skvělé výkony, jaké předváděl nám. Nabídku dostal hned po sezóně a jednali jsme opravdu dlouho, ale nakonec u něj zvítězila touha vyzkoušet si basket evropské úrovně," pokračoval šéf českých vicemistrů.

Levice budou totiž hrát na konci září kvalifikaci o Ligu mistrů, i pokud by v ní neuspěly, čeká je Eurocup. Paradoxem je, že stejné právo měla i Sluneta, Hrubý ale už v posezónním rozhovoru avizoval, že taková investice zatím není v klubových možnostech, což nyní potvrdil.

"Jsme finančně zdravý klub a tím chceme i zůstat. Musíme se chovat jako dobrý hospodář a ne se pouštět do finančního harakiri. Každý kdo mě zná ví, že basket miluju a udělal bych pro něj všechno. Chtěl bych létat se Slunetou po Evropě a přivézt do Ústí výborné evropské soupeře. Ale momentálně je to mimo naše možnosti. Bavíme se řádově o milionech korun na sezónu navíc," zdůraznil. "Třeba ten čas jednou přijde, moc bych si to přál, ale zatím to tak není," dodal.

Ústí tak po Autreym přišlo o druhého hlavního strůjce stříbrného úspěchu, oba tahouni rozšířili řady odpadlíků z medailové party. Z ní už se nevrátí ani Maverick Rowan, který by měl nastupovat v Itálii, naopak možný je ještě návrat Krise Martina a Maishe Daileyho. "Ano, jsou to varianty," připustil Hrubý bez dalších podrobností.

Sluneta má aktuálně pod smlouvou Davida Žiklu, Ladislava Pecku, Josefa Potočka a Odyho Oguamu, nejnovější posilou je pak Tomáš Vyoral. Na dalších jménech vedení klubu usilovně pracuje. Z medailové squadry probíhají jednání s Martinem Nábělkem, rozvířit vody by mohl i fakt, že prvoligovou licenci k 1. srpnu neobdržel Kolín.