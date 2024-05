Úchvatná semifinálová bitva mezi Ústím nad Labem a Děčínem je u konce. Hořkou pilulku nakonec polykají až do poslední čtvrtiny rozhodujícího mače srdnatě bojující Válečníci. Naopak Sluneta se topí v euforii, poprvé v klubové historii si po výhře 93:77 v sedmém mači zahraje finále nejvyšší soutěže, kde už čeká Nymburk. Rozhodující střetnutí sledovala také nejvyšší návštěva v historii ústecké haly, konkrétně 2 210 diváků.

Tři čtvrtiny se hrála neskutečná bitva, která jen dokazovala, jak moc vyrovnaná byla celá série. Za o malinko delší konec sice tahalo Ústí, které v součtu téměř 31 minut vedlo, ovšem oba celky se dohromady jedenáctkrát vystřídaly ve vedení. A dvanáctkrát bylo skóre srovnané.

Jenže zatímco Válečníci se dokázali dostat maximálně do čtyřbodového trháku, Sluneta po změně stran utekla až na desetibodový rozdíl (65:55). Hosté však opět dostáli svému jménu, a tak vlastně ani nebylo divu, že hnaní i za tohoto stavu nezlomnými fanoušky s klaksonem na závěr třetí části srovnali díky svému nejlepšímu střelci AJ Waltonovi na 66:66.

Poslední desetiminutovka tedy byla kdo s koho. Ústí ale už ve třetí čtvrtině ještě přidalo na agresivitě v obraně, což nakonec v závěrečném dějství donutilo soupeře ke klíčovým ztrátám. A když se k tomu přidalo i střelecké trápení Děčína, zatímco Šotnarův celek trefoval jednu trojku za druhou, bylo o postupujícím jasno.

Sluneta do rozhodujícího trháku, na který už Děčín nenašel odpověď, utekla v době, kdy na lavičce kvůli čtyřem osobním chybám odpočívala její největší hvězda Ty Nichols. Pozornost na sebe ale strhl fantastický Lamb Autrey, jehož v publiku podporovala i jeho rodina. Nejlepšímu střelci celého zápasu a autorovi 23 bodů navíc zdatně sekundoval probuzený Kris Martin (20 bodů), jenž trefil čtyři ze šesti trojek. Osmnáct bodů zaznamenal obrozený Ladislav Pecka, ten si svůj nejlepší výkon schoval do rozhodujícího zápasu série.

Žlutomodří tentokrát přeskákali svého soupeře i na doskoku (34:30), celkově zaznamenali i více asistencí (24:20) a méně ztrát (10:18). Navrch přidali devět získaných míčů (oproti pěti děčínským). Právě body ze ztrát (22:6 pro Ústí) byly nakonec jedním z klíčových prvků, což potvrdil i děčínský kouč Tomáš Grepl.

„My jsme se celou sérii trápili se ztrátami, a to nás dneska víceméně potopilo. Na začátku druhé půle jsme si vytvořili nějaké momentum, kdy jsme se dostali do čtyřbodového vedení, ale našimi hloupými chybami jsme o to přišli a Ústí se povedl úsek 13:0. Nám se ještě povedlo se do toho zápasu vrátit, ale ten druhý ústecký nápor jsme už neustáli a už to na nás bylo prostě moc," líčil po utkání. "Moc nám chyběl ten jeden hráč v podobě Ogundirana, ale hlavní bod v této sérii jsou naše ztráty," dodal.

"Na kluky jsem hrdý, protože jsme před sezónou nebyli favoriti, kteří by měli obhajovat postup do finále a dotáhli jsme to vlastně až do semifinále. Těžko se to teď hodnotí, asi nám došly síly v poslední čtvrtině," líčil zklamaný Matěj Svoboda, který znovu patřil k tahounům Děčína a se 14 body byl druhým nejlepším skórerem svého týmu.

Ústečtí naopak prožívali možná nejlepší okamžiky svých kariér. "Někdy v lednu jsme si dali interně za cíl postoupit do finále, a když se to pak povede, tak ty emoce jsou obrovské," prozradil strůjce úspěchu a trenér postupujícího celku Jan Šotnar. "Jsem šťastný a hrdý na kluky, jak to dneska zvládli, protože kdo zná v play-off Děčín, tak ví, že to je bestie, která se hrozně těžko poráží. A my jsme to zvládli," oddechl si.

"V poslední čtvrtině jsme nabrali síly na naši hru, běhali jsme rychle dopředu, vytvořili jsme si volné střely a proměnili je, to nás samozřejmě dále motivovalo a dobře jsme bránili," dodal Johan Haiblík.

Celá série vyvrcholila v naprosto frenetické atmosféře, která jen podtrhla výjimečnost tohoto El Nordica. Sportovního ducha k sobě navíc zachovali jak fanoušci, tak hráči a realizační týmy obou soupeřů, kteří si po utkání podali ruce.

Děčín tak čeká 20. května doma, respektive 23. května v Ostravě boj o bronz (na dvě výhry), v případě, že oba soupeři urvou jedno vítězství, rozhodne se o držiteli třetí příčky 25. května opět na severu Čech.

Ústí nad Labem se naopak může těšit na minimálně čtyři zápasy o zlato proti Nymburku, přičemž už má ale jistou první medaili v dějinách klubu. Finále hrané na čtyři výhry začne 21. a 22. května v Nymburce, první finálová klání na ústecké palubovce se odehrají 26. a 27. května. Případné další duely jsou na programu 30. května opět v Nymburce, 1.6. v Ústí nad Labem, nejzazší termín pro poznání nového mistra republiky pak bude 4. června opět na palubovce Středočechů.

Basketbal, Kooperativa NBL, semifinále, 7. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín 93:77 (18:19, 49:49, 66:66)

Ústí: Autrey 23, Martin 20, Pecka 18, Nichols 16, Rowan a Haiblík po 6, Johnson 4

Dačín: Walton 16, Svoboda 14, Štěrba a Šturanovič 11, Kroutil a Pomikálek 7, Slowiak 6, Boškovič 4

Trojky: 26/11 – 22/6. Trestné hody: 17/12 – 24/15. Doskoky: 34 - 30. Osobní chyby: 21 - 18. Diváci: 2 210.

Konečný stav série: 4:3.