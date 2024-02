Pouhých 28 vstřelených bodů Ústí a jen 16 inkasovaných bodů na konto Děčína. To je resumé druhých poločasů šestého nadstavbového kola Kooperativa NBL, které rozhodly o výhře Válečníků a porážce Slunety.

Pardubičtí basketbalisté po velkolepém obratu srazili Ústí nad Labem. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

Děčín nevstoupil dobře do úvodní desetiminutovky, kterou ztratil 16:22. O sedm bodů pak ztratil i první poločas. „Do zápasu jsme vstoupili z plného tréninku, takže borci měli trochu těžší nohy. Naši hru stavíme na fyzické kondici, kterou teď nemáme na úrovni, na které bychom ji chtěli mít. Takže holt teď nás to stojí těžší nohy, ale doufáme, že z toho budeme profitovat později,“ vysvětloval Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Po změně stran však Válečníci utáhli šrouby v obraně, USK povolili pouhých 16 bodů, z toho jen šest v závěrečném dějství, a tak mohli oslavit výhru 69:60. „Zápas jsme urvali bojovností a obranou. Ve druhém poločase nám pomohla zóna. Za výhru jsme samozřejmě moc rádi, protože pro nás to byl důležitý zápas,“ dodal Grepl.

KOLAPS SLUNETY

Opačný průběh měl duel ústeckých basketbalistů na palubovce Pardubic. Oslabení domácí ztráceli v poločase 10 bodů, jenže tým trenéra Jana Šotnara po poločasové přestávce zcela zkolaboval. Třetí část Severočeši ztratili 8:28, v posledním hracím období jen potvrdili zmar, kvůli němuž vykouzlili z desetibodového poločasového vedení osmnáctibodovou porážku.

„Moc pozitiv najít nemůžu. Do Pardubic jsme přijeli a viděli jsme, že jsou v okleštěné sestavě. Byl to souboj v hlavách a my jsme ho nezvládli. Hráli jsme jenom ve druhé čtvrtině, kterou jsme vyhráli o 12 bodů, jinak jsme nebyli dobří ani na jedné polovině hřiště,“ nehledal výmluvy ústecký trenér Jan Šotnar. „Druhý poločas jsme absolutně podcenili, byl to náš nejhorší výkon, jaký jsme předvedli v letošní sezoně. Z naší strany to ve třetí a čtvrté čtvrtině byla absolutní nemohoucnost,“ dodal upřímně.

„Utkání se hodnotí těžko, protože to asi byl náš nejhorší výkon v celé sezon,“ souhlasilo křídlo Severočechů Johan Hablík. „Už do prvního poločasu jsme vstoupili hrozně. Ve druhé čtvrtině jsme hráli docela slušně, ale měli jsme naprosto tragický vstup do třetí čtvrtiny a pak už se to s námi jenom vezlo. Obrana neexistovala, rotace v ní už vůbec. . V útoku jsme si vybírali těžké střelecké pozice,“ hledal těžko slova. „Pardubice nás i v okleštěné sestavě dokázaly porazit. Řekl bych, že celkově jsme nebyli na tento zápas dostatečně koncentrovaní. Teď nezbývá, než se z toho poučit,“ dodal.