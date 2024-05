Cennou zkušenost za sebou mají mladé naděje basketbalové Slunety a Slavoje Litoměřice. Na víkendovém Národním festivalu kategorie U12, který hostilo Ústí nad Labem, se utkali s nejlepšími celky z republiky.

Národní festival U12, Sluneta Ústí - Olomouc, skupina o 9. - 12. místo | Video: Deník/Daniel Brzák

Oba celky však prohrály své zápasy v základních skupinách. Sluneta podlehla Sokolu Pražskému 28:65 a Nymburku 42:72, Litoměřičtí zase nestačili na Dubeč (49:60) a na Tygry Brno (45:72).

Po pádu do skupiny o 9. - 12. místo je proto čekal vzájemný souboj, který dopadl lépe pro domácí Ústí (61:48). To nakonec zdolalo těsně i Olomouc (56:53) a Písek (75:37) a urvalo devátou příčku. Litoměřicím už se tolik nevedlo a i kvůli úzké rotaci všechny tři zápasy ztratily (56:63 Písek, 35:91 Olomouc) a skončily dvanácté.

1/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 2/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 3/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 4/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 5/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 6/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 7/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 8/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 9/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 10/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 11/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 12/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 13/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 14/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek 15/15 Zdroj: Deník/Daniel Brzák Národní festival U12 2023/2024, Slavoj Litoměřice (modří) - Písek

"Konečně kluci zahráli pořádně. V předchozích třech zápasech vždy zahrála jedna pětka, druhá ne, proto to bylo takové nahoru dolu. Tentokrát chtěli opravdu všichni, i proto jsme mančaft, s nímž jsme loni na mistrovství republiky prohráli o 35 bodů, teď porazili," líčil po výhře s Olomoucí trenér Ústí nad Labem Miroslav Bár. "Bohužel jsme měli asi nejtěžší skupinu, protože Nymburk i Sokol Pražský jsou v semifinále, ale je určitě super, že kluci takové zápasy hrají, jsou to zkušenosti," dodal.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

"Písek je soupeř, který je kvalitativně velice podobný nám. Od začátku zápasu jsme trochu bojovali s fauly, což pro nás byl kvůli úzké rotaci hráčů problém. Čtyři minuty před koncem nám soupeř trochu odskočil a vypadalo to, že je rozhodnuto, chtěl bych ale kluky pochválit, že nesložili zbraně a bojovali až do konce. Předvedli spoustu hezkých individuálních situací a dokázali, že jsou ochotní se poprat i za stavu, kdy jsme dole a vypadalo to, že nemáme šanci se vrátit do zápasu," uvedl k souběžně hranému duelu s Pískem litoměřický kouč Jan Dvořáček.

Festival nakonec vyhráli hráči Havířova, kteří ve finále zdolali 75:71 Sokol Pražský, třetí skončila po těsné výhře 63:61 s Tygry Brno BA Nymburk.