Basketbalisté Ústí nad Labem prohráli ve druhém utkání finálové série v Nymburku jednoznačně 71:93 a v sérii ztrácí 0:2 na zápasy. Středočeši tentokrát ukázali svou kvalitu podpořenou zejména širší rotací, a po vcelku vyrovnané první půli svého soupeře po změně stran doslova převálcovali.

Basketbalisté Sluneta Ústí ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Za stavu 38:37 krátce před koncem druhé čtvrtiny bylo možné tušit další finálové drama. Slunetu nepoložila ani závěrečná trojka Nymburka s první sirénou, kvůli níž prohrála úvodní dějství o šest bodů. Pomohlo jí hlavně šest ztrát Nymburka, zatímco Šotnarův výběr si připsal jedinou.

Jenže favorit série trefil v posledních minutách prvního poločasu několik těžkých střel včetně další trojky s klaksonem, a i proto, že Ústí zakončilo první dvě čtvrtiny s pouze 36 procentní úspěšností střelby z pole, šlo se do šaten za stavu 48:40.

Ve třetí části Ústecké doslova pohltila ofenzivní vlna svěžího Nymburka, který tentokrát rozložil své body mimo hlavní hvězdy prvního utkání. V úterý klíčový Mathon Sukmail (22 bodů a 9 doskoků) zůstal tentokrát jen na 15 minutách hry a pouhých devíti bodech a sedmi doskocích. Činili se hlavně Gordon (21 bodů a 8 asistencí) a Bohačík (17 bodů).

Sluneta sice našla hned čtyři dvouciferné střelce, ovšem jelikož se úspěšnost ani ve druhém poločase nepřehoupla přes zmíněnou procentuální hranici, zůstala její snaha bez úspěchu. Trenér Šotnar tak mohl alespoň pošetřit klíčové hráče, žádný z jeho svěřenců se nedostal ani na 27 odehraných minut.

"Největší rozdíl dnes byl v energii, hlavně ve 2. poločase. My jsme neodehráli špatnou první půli, prohrávali jsme o osm bodů a to Nymburk proměnil střely, které včera netrefil. Myslím, že to byly střely, které od něj chceme. Bohužel energie ve druhém poločase, tam to bylo evidentní. Nymburk nás dnes zašlapal, protože hrál celých 40 minut a na druhý poločas už jsme opravdu nedokázali odpovědět," pravil po utkání Jan Šotnar.

"Ne že bychom to tušili, ale chtěli jsme se tomu v tom dvojzápase vzepřít. Každý asi věděl, že ve druhém utkání budeme díky užší rotaci slabší a bohužel se to potvrdilo a domácí vyhráli zaslouženě," dodal. "Řekl bych, že naši stěžejní hráči odvedli za těch sedm čtvrtin tady maximum co mohli. Měli jsme vyhrál první utkání, tam jsme si to podle mého opravdu zasloužili, bohužel Nymburk v závěru ukázal nějaké úsilí. Ve druhém střetnutí už jsme nechtěli pokoušet štěstí, protože přeci jen nějaká drobná zranění play-off přináší a nebyl důvod kluky dál tavit."

"Oproti včerejšku jsme ve druhé půli úplně odpadli, což je náš hlavní problém. Víc bych se v tom ale nepatlal. Prohráli jsme druhé utkání, ale jedeme do Ústí a tam jsme mnohem silnější. Věřím, že po těch dvou zápasech doma se sem budeme vracet za stavu 2:2 a nic nebude ještě rozhodnuté," přidal svůj pohled pivot Slunety Jan Karlovský.

Ve srovnání série věří také ústecký kouč, který ale přiznal, že v momentě, kdy Nymburk utíkal na klíčový rozdíl, nepočítal s tím, že by Ústí předvedlo podobný návrat, jako jeho protivník. "Ne, myslím, že na to jsme neměli ani mentálně, ani fyzicky. Soustředíme se především na domácí utkání, doufám, že přijde opět narvaná Sluneta a my víme, jak jsme doma silní. Půjdeme si pro dvě výhry a pokusíme se sem vrátit sérii vyrovnanou. Víme, že na to máme a že s publikem v zádech dokážeme zopakovat výkony z prvního zápasu."

Finálové boje budou pokračovat v neděli a v pondělí ve Sportcentru Sluneta, oba duely začnou v 18 hodin. I pro finále nejspíš zůstanou zachované mobilní tribuny, díky nimž bude moct hnát domácí basketbalisty přes dva tisíce diváků.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 2. zápas:

Basketball Nymburk - Sluneta Ústí nad Labem 93:71 (26:20, 48:40, 74:51)

Nymburk: Gordon 21, Bohačík 17, Stephens a Mathon 9, Tůma 8, Sanders 7, Bel 6, Rylich a Kříž 5, Novák 4, Kovář 2

Ústí: Martin 15, Pecka 13, Nábělek 12, Nichols 10, Karlovský a Žikla 6, Rowan a Autrey 3, Johnson 2, Haiblík 1, Krupka a Gabriel 0.

Trojky: 25/11 - 30/6. TH: 33/20 - 24/17. Doskoky: 48 - 24. Osobní chyby: 23 - 24. Diváci: 1 250.

Stav série: 2:0.