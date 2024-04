Basketbalisté Ústí nad Labem prohráli třetí čtvrtfinálové utkání 72:78 a v sérii už vedou jen 2:1 na zápasy.

Basketbalisté Sluneta Ústí ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Svěřenci trenéra Jana Šotnara vedli po většinu utkání, v poslední části ale předvedli Pardubice šňůru 21:6, díky níž nakonec získali první bod.

"Bojovné utkání, s velkou energií na obou stranách, které dopadlo lépe pro Pardubice. Myslím, že zaslouženě, protože chtěly víc. Takové zápasy rozhodují detaily a náš začátek byl tentokrát ospalý. Přijeli jsme sem s tím, že chceme udržet to momentum ze dvou výher na domácí palubovce, ale zaspali jsme prvních šest minut, Pardubice se do toho dostaly a ačkoliv jsme to dovedli do vyrovnaného stavu nedokázali jsme to udržet," uvedl Šotnar.

"Opět jsme prohráli o 12 doskoků. Pořád to není tak hrozné, jako v tom druhém domácím zápase, ale s tím se potýkáme prakticky celou sérii. Jsou to situace, které vás v play-off mohou trestat a myslím, že je to jeden z důvodů, proč jsme dnes prohráli," hledal příčiny.

Série pokračuje v neděli opět v Pardubicích.

Kooperativa NBL – 3. čtvrtfinále:

BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 78:72 (21:25, 40:45, 57:63).

Body: Šafarčík 21, Škifić 19, Pekárek 11, Marshall a Švrdlík po 9, Vyoral 5, Potoček 4 - Autrey 25, Martin a Pecka po 10, Nichols 9, Johnson a Rowan po 7, Nábělek 4. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Kec. Fauly: 21:24. Trestné hody: 25/16 – 18/13. Trojky: 6:11. Doskoky: 46:34. Diváci: 1175.