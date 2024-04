Ještě neznají svého semifinálového soupeře, ale už vědí, že zápasy o finále budou hrát ve své domácí hale na Slunetě. Ústecký basketbalový klub nakonec zamítl variantu na zimním stadionu.

Atmosféra na derby SLUNETA Ústí - ARMEX Děčín | Video: Deník/Daniel Brzák

"Po zvážení všech pro a proti, jsme se rozhodli, že letos SLUNETA na zimním stadionu hrát nebude. Pokud narazíme v dalších bojích na Děčín, zvýšíme kapacitu Sportcentra na 2 000 diváků, instalací mobilních tribun za oběma koši," uvedl vyjádření generálního manažera Tomáše Hrubého klub v pátek v poledne na klubovém Facebooku.

Hrubý už dříve avizoval, že jeho hlas bude pouze poradní a hlavní slovo bude mít trenér Jan Šotnar. "Zaprvé stále nevíme, zda budeme skutečně hrát s Děčínem, já osobně si stále myslím, že Opava může svou sérii otočit. Zadruhé bychom přišli o výhodu domácího prostředí. Na Slunetě jsme neprohráli nějakých pět měsíců v kuse, klukům se tam hraje dobře, navíc si myslím, že případná kapacita dvou tisíc diváků s mobilními tribunami za oběma koši by byla dostačující a důstojná pro semifinálové boje," uvedl ústecký lodivod.

Vysněná semifinálová série je neskutečně blízko. Proběhla by na zimáku?

"Rozhodnutí jako takové samozřejmě bylo na klubu, za mě je to spíše otázka na generálního manažera, ale já jsem mu k tomu pochopitelně řekl svoje a osobně se mi varianta zimního stadionu příliš nezamlouvala," dodal.

O soupeři Slunety může být rozhodnuto už dnes večer, kdy bude mít Ostrava v Opavě první mečbol. Děčín už dříve avizoval, že variantě zimního stadionu v případném derby by byl nakloněn spíš pouze v případě, že by do ní šlo v prvních dvou zápasech domácí Ústí.