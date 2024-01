Také basketbalistům Ústí nad Labem začne v neděli nadstavbová část Kooperativa NBL. Po středeční výhře 89:82 nad Spišskou Novou Vsí navíc drží šanci na postup do Final 4 Alpe Adria Cupu, ve středu je čeká boj o stejnou metu v Českém poháru na palubovce Děčína. O šancích i ambicích svého týmu promluvil kouč Jan Šotnar.

Jan Šotnar a basketbalisté Ústí nad Labem | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Čeká vás boj o Final Four Českého poháru, boj o stejnou metu v Alpe Adria Cupu, navíc budete hájit třetí příčku, z níž jste šli do nadstavby. Jak náročný program to bude?

Hrozně! Zejména fyzicky, už jen proto, že už teď nás čekají dva strašně těžké zápasy ve čtyřech dnech. V nedělním ligovém zápase doma s Brnem nečekám tak snadnou záležitost, jako před 14 dny, jelikož soupeř přijede připravený, v poslední době hraje velice dobře a my nesmíme nic podcenit a musíme doma vyhrát. Ve středu nás pak čeká v Děčíně doslova peklo, v němž půjde o všechno.

Do týmu se vrátil Maishe Dailey, byla to jasná první volba za zraněného Františka Váňu?

Ano, byli jsme s ním v nějakém kontaktu už od té doby, co odlétal zpět domů se zraněním. Nějakým způsobem jsme počítali, že se k nám opět připojí, což absence Franty Váni urychlila. Naštěstí byl v Americe už v nějakém tréninkovém procesu, takže jeho návrat proběhl hladce a myslím, že svými výkony v těch dvou zápasech nyní ukázal, že hraje s obrovskou chutí a je to kvalitativně hráč nad rámec naší ligy. Doufám, že mu vydrží zdraví a všem to dokáže.

V tuto chvíli hrajete o vysoké příčky na třech frontách. S jakým výsledkem byste nakonec byl spokojený?

Samozřejmě jsme blízko Final Four v domácím poháru i v Alpe Adria Cupu, ale zároveň je to oboje strašně daleko. K postupu mezi nejlepší čtyřku v evropském poháru musíme vyhrát v Gornici, což je aktuálně čtvrtý tým polské ligy a tam si myslím, že budeme v pozici velkého outsidera. V Českém poháru jedeme pro změnu do Děčína, se kterým jsme letos dvakrát prohráli, navíc hrajeme u nich , takže si troufám říct, že ani tam nebudeme favoritem. Primárně se soustředíme na ligu, kde je vždy cíl skončit v elitní osmičce, což by teď ale bylo dost alibistické. Máme nějaké sny, které bychom si chtěli splnit, jedním z nich je skončit nejhůř čtvrtí, abychom poprvé v historii začínali play-off na domácí půdě. Budeme se samozřejmě rvát o to, abychom udrželi třetí příčku, ale hlavním úkolem, na který se budeme soustředit, je skončit nejhůř čtvrtí.