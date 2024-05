Hotovo. Basketbalisté Ústí nad Labem padli v pátém finálovém klání v Nymburce 66:81 a boj o zlato ztratili 1:4 na zápasy. Duel rozhodl už první poločas, který Sluneta prohrála 18:49.

Basketbalisté Nymburka se stali po devatenácté šampiony | Foto: David Šváb

Severočechům nevyšlo v úvodu zápasu téměř nic. Nulová úspěšnost ze třinácti trojkových pokusů těsně před koncem prvního poločasu, a k tomu čtrnáct ztrát, byly asi za vše mluvícím faktorem. Naopak svěřenci trenéra Tabelliniho šli od začátku za cílem ukončit sérii. Po změně stran Sluneta přeci jen zabrala, v závěrečném dějství se dokázala přiblížit na rozdíl 12 bodů, ale staronový šampion už si čtvrté vítězství v sérii pohlídal.

"Rozhodla asi energie. Po tom dlouhém play-off už nám došly síly a naplno se to projevilo. Za 61 utkání, které jsme v sezóně odehráli, jsme takhle neprohrávali, bohužel teď to tak bylo. Chtěl bych ale kluky pochválit, v šatně jsme si řekli, že to nevzdáme a nakonec jsme to stáhli na 12 bodů dvě a půl minuty před koncem. Bojovali jsme tak, jako celou sezónu i v tom posledním zápase až do konce," uvedl ústecký kouč Jan Šotnar.

Jeho svěřenci tak sice nevrátili boj o zlato ještě zpátky na svou palubovku, přesto se mohou opájet nejvýraznějším úspěchem v klubové historii, a sice první medailí v klubové sbírce.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 5. zápas:

ERA Basketball Nymburk - SLUNETA Ústí nad Labem 81:66 (25:9 49:18 74:42)

Nymburk: Stephens 16, Kříž 13, Gordon 12, Bell III 11, Bohačík 10, Mathon 8, Sanders 5, Tůma 4, Rylich 2

Ústí: Nichols 23, Autrey a Pecka po 13, Martin a Haiblík po 7, Karlovský 3

Trojky: 23/6 – 33/10. Trestné hody: 18/15 – 26/16. Doskoky: 36 - 38. Osobní chyby: 19 - 18. Diváci: 1 320.