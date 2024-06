Ústecký basketbal zná jméno nového trenéra. Stává se jím dosavadní kouč Sokola Pražského Tomáše Reimer.

Tomáš Reimer, nový trenér basketbalistů Sluneta Ústí nad Labem | Foto: Sluneta Ústí nad Labem

Že vám to jméno nic neříká? Není divu. Stejně jako kdysi u Jana Šotnara jde o mladého ambiciózního kouče z 1. ligy. Stále teprve třicetiletý mladík dovedl letos Sokol Pražský na čtvrtou příčku druhé nejvyšší soutěže, ve čtvrtfinále poté Pražané nestačili na ambiciózní Svitavy (0:2 na zápasy).

"Jde o stejný typ trenéra jakým byl kdysi Honza Šotnar. Tomáš je mladý ambiciózní kouč, ale já razím heslo že kdo se bojí, nesmí do lesa," uvedl k nové tváři generální manažer klubu Tomáš Hrubý. "Ani on nemá zatím žádné zkušenosti s vedením týmu v nejvyšší soutěži a nebude mít jednoduché naskočit do rychlíku stříbrného týmu Kooperativa NBL, ale jsem přesvědčený o tom, že tuto misi zvládne," dodal.

"Jsem si vědom, že mě čeká nějaké srovnání s Honzou Šotnarem, který tu nastavil laťku opravdu vysoko. Není to jednoduché přijít po takto velkém úspěchu," uvědomuje si i sám Reimer. "Jsem ale rád, že mě Tomáš Hrubý oslovil a že Ústí dává příležitost mladým českým trenérům. Vím, že to bude velká výzva, ale já se na ni těším. Byl jsem ve spojení i s Honzou Šotnarem, který mi říkal, že to nebudu mít jednoduché a očekávání budou velká, ale toho se člověk v naší branži nesmí bát a musí do toho rychlíku nastoupit," dodal.

Nového lodivoda Slunety rozhodně nečeká nic jednoduchého, po největším úspěchu v historii ústeckého basketbalu se totiž rozpadla takřka celá stříbrná parta. Smlouvy tradičně končí hlavním zahraničním oporám v čele s Ty Nicholsem či Krisem Martinem, odešli také tři mladí hráči z české osy, konkrétně Jan Karlovský, Johan Haiblík a František Váňa. První dva zamířili do Písku, Váňovi, jenž velkou část sezóny promarodil kvůli přetržené achillovce, skončilo roční hostování z Opavy.

"Doufám, že se nám podaří poskládat dobrý tým, ačkoliv bude téměř celý nový, který bude konkurenceschopný a naplníme očekávání," pokračoval nový šéf ústecké lavičky. Na ní by s ním měl zůstat realizační tým, který měl k dispozici jeho předchůdce.

"Od Honzy jsem dostal maximální doporučení, takže nemám důvod do něj zasahovat. Věřím, že i já s nimi vytvořím skvělou a sehranou partu. Co se týče hráčů, uvidíme, koho se nám podaří sehnat, protože čas letí a někteří už jsou teď podepsaní. Nejbližší dny ukáží, zda budeme mít opět české jádro, či to bude stát víc na cizincích. Podle toho poté také začneme letní přípravu, ale myslím, že by mohla odstartovat tradičně začátkem srpna," uzavřel následující plány Reimer.