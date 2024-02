Ve chvíli, kdy začal Děčín obracet skóre a hostům utkání protékalo mezi prsty, se do role spasitele pasoval Ty Nichols. To se mu nakonec nepovedlo. „Jasně, nevyšlo mu to. Na druhou stranu, kdyby nám někdo před zápasem řekl, že to dotáhneme do vyrovnané koncovky a tu bude režírovat Ty… Něco tam nedal, možná tam nebyly odpískané některé fauly. Ale to je basket. Mě mrzí, že jsme si tu frustraci z útoku přenesli do obrany,“ zakroutil hlavou.

Sen o účasti ve zbrusu novém pohárovém finále, kde na sebe narazí čtyři české a čtyři slovenské týmy, se tak Ústí rozplynul. „Porážka a fakt, že v poháru končíme, samozřejmě mrzí. Myslím si, že máme letos tým postavený tak, abychom uspěli na více frontách. Na druhou stranu je před námi liga, kde to máme skvěle rozehrané. Tam přijdou ty těžké a důležité zápasy,“ zdůraznil.

Že by začínal jakýsi děčínský komplex? To Šotnar jasně odmítá! „Naopak si myslím, že jsme si v tomhle zápase dokázali, že proti Děčínu hrát umíme. Když si vezmu, s jakým rozpoložením jsme přijeli k poslednímu utkání, což bylo zhruba před měsícem. Své hráče jsem nepoznával, byli jak paralizovaní. Po pěti minutách jsme prohrávali 4:17, nebyli jsme to my. Tentokráte jsem s týmu cítil sebevědomí, velkou bojovnost a víru. Dlouho jsme byli lepší, bohužel, závěr byl takový, jaký byl. Musíme se z toho poučit do dalších ligových bitev, byla to pro nás lekce,“ uzavřel vše.

FOTO: Pohárový sen skončil, Sluneta v derby nezvládla koncovku

„Nemáme dobrou formu. Ani zdravotní, ani herní. Do zápasu jsme šli se třemi porážkami v zádech, v těchto zápasech jsme v průměru nastříleli 75 bodů. Takže když nám to nejde v útoku, tak jsme museli více tlačit na defenzivu. Právě naše obrana ve druhém poločase rozhodla,“ přiznal po zápase Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Po skvělém zápase a zaslouženém skalpu Nymburka přišli pro Děčín tři porážky s Kolínem, Opavou a Pardubicemi. Důvod je prostý. „Předáváme si tady nějaký virus, prakticky všichni, včetně mě, odpadli. V prosinci a na začátku ledna byly naše výkony velmi slušné. Díky té nemoci to ale šlo, slušně řečeno, do kytek. Právě proto se musíme odrážet od dobré a poctivé obrany. Hráči jako Pomikálek, Šturanovič, Macháč nebo Mach, přecházejí zranění a nemoci. Všichni vlastně byli na antibiotikách,“ pokrčil Grepl rameny.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Střeleckým tahounem byl Matěj Svoboda, který hlavně po změně stran deptal ústeckou obranu, která mu nechávala až moc prostoru. „Matěj dostal pozvánku do reprezentace, takže ho to asi nakoplo. Odehrál dobrý zápas,“ stručně hlesl.

Sám bacil, který v děčínské kabině řádil, tak trochu zlehčoval. A sám na něj draze doplatil. „Je to nějaká kombinace chřipky a covidu. Pořád se nám to střídá. Já jsem jsem to zlehčoval a říkal, že se prostě promoříme. Ale pak mě to taky sejmulo, několik dní jsem nemohl ani mluvit. Hráčům patří obrovský kredit, že i v takové době bojují a makají,“ pokýval hlavou.

Grepl dokonce nemohl nastoupit do posledního utkání základní části, ve kterém Válečníci doma podlehli těsně Opavě. Jeho trenérský post převzal Robert Landa. „Bylo špatně, že jsem tam nebyl. My už jsme nehráli dobře zápas předtím v Kolíně. Já jsem už byl načatý, tam jsem neměl vůbec být. Na druhou stranu, ten pohled z venku je také velmi dobrý. Viděl jsem věci, které z lavičky prostě nevidíte. Vím, na čem ještě musíme postupně pracovat a v čem se ještě musíme zlepšit. Samozřejmě zpětně děkuji Robertovi, že to odkoučoval,“ zdůraznil děčínský kouč.

Ačkoliv je Ústí nad Labem v tabulce nadstavby před Děčínem, v aktuální sezoně Válečníci vyhráli všechny tři derby zápasy. „Rozhodují maličkosti, teď se to jasně ukázalo. Ústí bylo už v desetibodovém trháku, my jsme to, i přes naší impotenci, dokázali do poločasu srovnat. To bylo naše velké štěstí. Nemyslím si, že je Ústí proti nám v nějakém útlumu. Sám si pamatuji, že když tam ještě trénoval Tonda Pištěcký, tak jsme s nimi prohráli snad šest zápasů v řadě,“ pokrčil rameny.