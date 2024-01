Středeční večer bude patřit bitvám mezi Ústím nad Labem a Děčínem. V krajské metropoli bude na programu další kolo nadstavbové skupiny 2. ligy hokejistů, o kus dál po proudu Labe se odehraje nelítostná řež o postup ze čtvrtfinále Českého poháru.

Nástup ústeckých hokejistů na led před 1. kolem 2. ligy 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

V hokejovém prostředí jsou karty rozdány celkem jasně. Děčín se vyhřívá na čtvrté příčce a svého soka už letos dvakrát porazil. Ústí postupem do elitní osmičky splnilo před měsícem ještě nemyslitelný cíl, hlavním cílem v nadstavbě tak je především se kvalitně připravit na zápasy v play-off.

To ale neznamená, že by na zimním stadionu v Ústí nad Labem nebylo k vidění nic zajímavého. Krom derby bude na programu také ocenění stříbrné medailistky z MS žen do 18 let a ústecké hokejistky Veroniky Hujové. Ceremoniál, při němž budou úspěšné reprezentantce Slovanu gratulovat i zástupci města, začne v 17.50.

EL NORDICO

Beznadějně vyprodaná bude jistě děčínská Maroldovka, v níž si to rozdají nesmiřitelní basketbaloví rivalové – děčínští Válečníci a ústecká Sluneta.

Pokud někde platí, že derby nemá favorita, pak to bude právě zde. Ústí vyhrálo devětkrát z posledních deseti mačů a Děčínu v ligové tabulce na třetí příčce odskočilo už o dvě výhry. Jenže Válečníky porazilo z posledních sedmi soubojů jen jednou, prohrálo i obě letošní střetnutí, navíc Děčín požene tradičně bouřlivá atmosféra.

Sluneta zbrojí na třech frontách. Soustředíme se hlavně na ligu, tvrdí Šotnar

„Půjde samozřejmě o hodně, Děčín je po dvou vítězstvích v základní části favoritem,“ uvedl bez skrupulí hlavní trenér Ústí Jan Šotnar. „Vše umocňuje fakt, že mu los přiřkl výhodu domácího prostředí. Nám se však poslední dobou daří,“ upozornil.

Čeká nás jeden z nejtěžších zápasu vůbec. Ústí spoléhá na osu Autrey, Nichols, kterou teď na perimetru doplnil Dailey. Doufáme, že nastoupíme v o něco zdravější a připravenější sestavě, než v posledních ligových zápasech,“ opáčil domácí kouč Tomáš Grepl.