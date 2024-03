Zápas jako řemen nabídl přímý souboj o druhé místo po dlouhodobé části Kooperativa NBL mezi Opavou a Ústím nad Labem. Severočeši už sahali po jistotě, minutu před koncem vedli o pět bodů, nakonec ale museli zkousnout hořkou pilulku po porážce 85:88 v prodloužení.

BK Opava - SLUNETA Ústí n. Labem 88:85 | Foto: Deník/Petr Widenka

Ústečtí tahali po celé utkání za kratší konec provazu, výborná defenziva Opavy jim ani v jedné ze tří prvních čtvrtin nedovolila dostat se přes 20 bodů. V poslední části, do níž Severočeši vstupovali s pětibodovým mankem, však rozehrál skvělou partii Ty Nichols, který si několikrát došel pro koš s faulem, k čemuž přidal krátce před koncem trojku z těžké pozice, jíž poslal svůj tým do pětibodového trháku.

Také Opava ale měla o chvíli později svou hvězdu, rovněž v pozici rozehrávače. Šiřina nejprve neméně těžkou trojkou snížil ze 66:70 na rozdíl jediného bodu, a byť dokázala Sluneta odpovědět úspěšným útokem, čtyři vteřiny před koncem zapískal hodně diskutabilní faul sudí Baloun, který poslal Šiřinu třikrát na čáru trestného hodu. Opavská stálice potvrdila, že se v podobných pozicích nemýlí a srovnala na 72:72.

V prodloužení už si vzali hlavní slovo právě třicetibodový Šiřina a ještě o bod úspěšnější Nichols, kteří táhli své týmy až do vyrovnané koncovky. V ní ale znovu ukradl vedení přesnou trojkou domácí šikula a tým kolem Jana Šotnara už nenašel odpověď.

"Myslím, že za dnešní výkon se rozhodně nemusíme stydět. Bojovali jsme, na obranné polovině jsme předvedli velice dobrý výkon. Ačkoliv to vypadalo, že nám utkání protéká mezi prsty, ukázali jsme velkou mentální sílu a skóre otočili. Bohužel v závěru přišlo z mého pohledu kontroverzní písknutí jednoho z rozhodčích, které darovalo Kubovi Šiřinovi tři šestky, a ten je proměnil," hodnotil duel Šotnar.

"V prodloužení jsme kvůli tomu logicky byli psychicky dole, ale dokázali jsme znovu zabojovat, nicméně Opava už si to bohužel pohlídala. Pro nás je to těžká porážka, ale dokázali jsme, že i v Opavě proti tak kvalitnímu soupeři můžeme hrát vyrovnané zápasy, ačkoliv se nám střelecky moc nedařilo. Minuli jsme třináct šestek, řadu otevřených střel…," pravil zklamaně. "Věřím ale, že nás to nepoloží a i z takového zápasu si odneseme pozitiva."

Basketbal, KNBL, nadstavba A1, 12. kolo:

BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem 88:85 (18:16, 38:35, 51:46)

Opava: Šiřina 30, Pecháček 13, Slavík a Švandrlík po 8, Jurečka 7, Puršl 6, Farský a Kouřil po 5, Gniadek 4, Mokráň 2

Ústí: Nichols 31, Pecka 13, Rowan a Autrey po 12, Martin 5, Johnson 4, Haiblík a Karlovský po 3, Nábělek 2

Trojky: 36/10 – 34/6. Trestné hody: 24/16 – 33/19. Doskoky: 48 - 45. Osobní chyby: 31 - 22. Diváci: 1 573.