Jak jste viděl první utkání, v němž mohli fanoušci poprvé shlédnout nově složený tým? Splnilo svůj účel?

Určitě to splnilo to, co jsme chtěli, protože nám to ukázalo v uvozovkách velké mezery v naší hře. I přesto, že jsme zápas vyhráli si nepředstavuju, že bychom takto měli hrát v sezóně, což kluci slyšeli hned po zápase v šatně. Musíme na tom zapracovat. Je to samozřejmě i tím, že v této sestavě spolu trénujeme zhruba týden, ale to, že jsme zahráli málo rychlých protiútoků nebo jsme si málo dělili míč asi není nic, co bychom museli nějak extra trénovat, takže určitě byly velké rezervy v našem výkonu.

V jaké fázi přípravy se nacházíte? Předpokládám, že už ladíte především herní a taktické věci…

Přesně jak říkáte. V tomto týdnu byla tři přípravná utkání. Proto jsme se teď hodně věnovali hře, abychom si to mohli poté na videu rozebrat. Od té doby, co jsme kompletní, jsme se tedy soustředili především na situace pět na pět jak v útoku tak v obraně.

Jste mladý a perspektivní kouč z nižší soutěže. S týmem z Kooperativa NBL jste na hřišti zhruba měsíc, už jste se stihl adaptovat?

Myslím si, že člověk se adaptuje velmi rychle, ty situace jsou vesměs podobné. Samozřejmě na tréninku vypadají daleko lépe, protože trénuji lepší hráče, než jsem měl zatím možnost koučovat. Řekl bych ale úplná adaptace přijde až v těch prvních ostrých zápasech, ostatně i zápas proti St. Pöltenu nám ukázal, že musíme v tréninku ještě přidat, aby se naše hra ještě zlepšila.

Sluneta i letos podepsala několik cizinců, u zahraničních hráčů se občas stává, že pak osobně zjistíte, že jste úplně netrefili to, co jste hledali. Jak jste zatím spokojený s výběrem, který jste dali dohromady s Tomášem Hrubým a vašimi asistenty?

Zatím spokojení jsme, určitě v tuhle chvíli nepřemýšlíme nad tím, že bychom někoho chtěli měnit. Nejsem úplně zastáncem toho, abychom si po pár týdnech jen na základě nějakých tréninků vyhodnotili, že to nemá cenu. Jak jsem řekl, máme v tomto týdnu tři zápasy, po prvním duelu by ten hráč musel vypadat opravdu hodně špatně, abychom se k tomuto uchýlili. Nechceme narychlo něco měnit, protože já věřím v práci v tréninku. Dle mého názoru je pořád lepší dát hráčům šanci v zápasech, než třeba týden před sezónou přivádět někoho jiného a zase ho adaptovat na naši hru.

Často se propírá spolupráce Adam Číž - Tomáš Vyoral. Oba jsou zvyklí mít hodně minut, hodně hrát s míčem, daří se vám to zatím skloubit dle vašich představ?

Na to je brzy hodnotit. Na tréninku při hře pět na pět je často dávám každého do jiné pětky, ale tuto situaci jsem s nimi samozřejmě probíral. Nepředpokládám, že bychom během sezóny měli hrát tak, že budou 20 minut společně na hřišti, protože chceme hrát rychlejší basketbal. Oni tedy vědí, v jakých fázích spolu budou hrát a podobně, a oba dost zkušení. Než jsme angažovali Adama Číže tak jsem to s ním i s Tomášem Vyoralem probíral a věřím, že to bude fungovat.

K dispozici máte i dost mladých hráčů, jimž jste dal rovněž poměrně hodně příležitostí, jak to vidíte s nimi? Je to pouze rozšíření kádru ve fázi přípravy nebo jsou v Ústí i takoví, kteří se mohou probojovat do Kooperativa NBL?

Já bych určitě chtěl dávat příležitost mladým klukům, ale určitě to nebude tak, že když s námi pojedou, dostanou něco zadarmo. Jak říkáte, bylo jich tu s námi dost, ale já bych chtěl zapojit i další kluky z kategorie U19, protože tím, že se v Ústí teď hraje extraliga, měli by ti kluci mít šanci a chuť se do toho áčka probojovat. Je to tedy cesta, budeme chtít, aby hráli, ale musejí nejprve v tréninku ukázat, že na to mají.