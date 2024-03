Trenér ústeckých basketbalistů Jan Šotnar zažívá hodně náročné dny. Na povrch prosákla informace, že po sezoně z Ústí nad Labem odchází. Nakonec to potvrdil jak on sám, tak Tomáš Hrubý, manažer Slunety.

Negativní dopad na hru? Vůbec! Pandy na horké děčínské půdě excelovali, domů si odvezli zaslouženou výhru 93:71 a potvrdili druhé místo v tabulce. „Skvělý výkon, navázali jsme na domácí zápas s Nymburkem. Chtěl bych všem hráčům hrozně poděkovat, bylo to hodně emotivní. Proběhla u nás menší mediální bouře, nikdo nevěděl, jak nás to ovlivní. Hodně lidí říkalo, že nás to ovlivní negativně. Já jsem hrozně rád, jak se za mě celý tým postavil. Nemám slov, ukázali skvělý charakter. Myslím si, že tohle vítězství je pro celé Ústí nad Labem jedno z největších,“ shrnul své dojmy po vítězném derby Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem.

Sluneta předvedla skvělý první poločas, kde Válečníkům nasázela 58 bodů. Po změně stran ale Děčín hodně zlepšil obranu, dovolil Ústí jen 8 bodů a pomalu náskok dotahoval. V jednu chvíli se dostal na šestibodový dohled. Ale ani tohle hosty nezlomilo. „Tady nám hodně pomohl Láďa Pecka a Honza Karlovský. Ale bylo to dílo celého týmu. Ukázali jsme, že máme sílu a že dokážeme zvítězit i na horké děčínské půdě. Ke konci se to nevyvíjelo dobře, hodně nás trápil Mates Svoboda. Naštěstí nás to nezlomilo,“ ulevil si.

Načasování informace o tom, že Šotnar po sezoně v Ústí končí, přišla v hodně nevhodnou dobu. Všichni byli zvědaví, co to s celým týmem udělá. „Poslední dny byly těžké, nikdo si to takhle nepředstavoval. Jsem rád, že to kluky nezasáhlo. Chtěl bych dát hráčům obrovský kredit, jak to zvládli. Poslali jasný vzkaz kritikům a negativcům. Ukázali, že za mnou stojí. Já si toho moc vážím,“ pokýval hlavou.

Ústecký basketbal zažívá skvělé období. Drží druhé místo tabulky, dokázal v poslední době porazit Děčín, Opavu nebo Nymburk. Na severu Čech se tak nenápadně skrývá kandidát na mistrovský titul. „Máme dobře načasovanou formu, hrajeme velmi dobře. Po reprezentační pauze jsme byli v menším útlumu, ale pak jsme se k tomu zase vrátili. Myslím si, že můžeme mířit vysoko, máme to ve své moci. Máme ještě doma Pardubice a Kolín, jedeme do Nymburka a Opavy. Nemusíme se nikoho bát a do každého zápasu můžeme jít se vztyčenou hlavou,“ dodal Jan Šotnar.

Grepl: Bez dobré obrany nikoho neporazíme

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, musel vstřebávat nečekanou vysokou domácí porážku v prestižním derby. Jeho svěřenci ovšem předvedli hodně tragický defenzivní výkon, za což je Sluneta potrestala 93 body.

„Rozhodl náš špatný přístup v prvním poločase, hlavně v obraně. Prakticky jsme nedokázali zastavovat útoku soupeře. Bez kvalitní obrany nemůžeme hrát. Pokud to nepochopíme, tak se nám bude stávat to, co teď proti Ústí,“ řekl naštvaně.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Po změně stran to byl v defenzivě ten Děčín, na který jsou fanoušci zvyklí. Ústí ve třetí čtvrtce povolil pouze osm bodů, přesto ztrátu prakticky nestáhl. „Začali jsme bránit a hned to vypadalo jinak. Bohužel nám to nešlo v útoku, takže jsme se nedokázali ještě více přiblížit. Když jsme se dostali na těch šest bodů, tak přišly další dvě hloupé chyby, kdy necháme dát Ústí jednoduché koše. Pak už to bylo hodně složité. Musíme na to co nejrychleji zapomenout. Sehráli jsme velmi špatný zápas, musíme se pořádně připravit na ten další, kdy nás za týden čeká USK,“ zdůraznil.

Válečníci zuby nehty drží čtvrté místo, které zaručuje ve čtvrtfinále play-off výhodu domácího prostředí. Za zády má Pardubice a Brno. „Já se na tabulku nedívám. Tohle se nám přesně vymstilo před Pardubicemi. My musíme hrát naplno a prostě zlepšit náš výkon. Všechno začíná na obranné polovině. Pokud budeme bránit tak, jako v prvním poločase proti Ústí, tak nemáme šanci proti nikomu,“ řekl jasně.

Vnímal Děčín menší ústecké problémy před zápasem? S ohledem na odchod trenéra Šotnara? „Absolutně jsme to neřešili, soustředím se na svůj tým, svých problémů máme dost. Potřebujeme na nich pracovat. To je alfa a omega. Naše výkony jsou v tuhle chvíli nahoru, dolů. Podobné to bylo při derby, kde jsme měli velmi dobré momenty, který ale bylo příliš málo,“ uzavřel vše Tomáš Grepl.